The Bard’s Tale IV | Director’s Cut arriva su PC e Console

(Di venerdì 12 luglio 2019) inXile entertainment, lo studio diretto dal fondatore di Interplay e co-creatore della serie The Bard’s, Brian Fargo, è felice di annunciare che The Bard’sIV: Director’s Cut arriverà su Xbox Game Pass, PlayStation Store e sugli store digitali di Windows, Mac e Linux, il 27 agosto. L’edizione fisica per PlayStation 4 e Xbox One (inclusa Xbox One X) arriverà il 6 settembre. La Director’s Cut contiene molte nuove funzionalità, correzioni e contenuti, divenendo così l’edizione definitiva di The Bard’sIV. Oltre all’aggiornamento dell’Unreal Engine che migliora il gioco dal punto di vista di gameplay, grafica e sonoro, The Bard’sIV: Director’s Cut racchiude tutti i feedback ricevuti dal lancio iniziale del gioco e migliaia di correzioni e miglioramenti. Questa ...

