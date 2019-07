Sicurezza | Salvini a M5S | ‘da me no falsità | si parlassero tra loro’

Sicurezza : Salvini a M5S - ‘Lega non molla - ora ok a tutto pacchetto emendamenti’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Le pressioni della Lega e le mie sono servite, Fico ha riammesso alcuni emendamenti che vanno ad aiutare la Polizia, emendamenti ‘segati’ dai Presidenti delle commissioni del M5S. Evidentemente hanno differenze di vedute, ma non mi interessa. La metà degli emendamenti è stata riamessa, ora manca l’altra metà dell’opera: i vigili del fuoco non possono vivere di pacche sulle ...

Dl Sicurezza bis - Matteo Salvini : “O c’è il pacchetto polizia completo o è un problema per il governo” : Matteo Salvini chiede che vengano riammessi tutti gli emendamento che riguardano le misure per la polizia e per i Vigili del fuoco: "La Lega non farà passo indietro. Vado dagli amici alleati e dico o passa questo emendamento oppure non si va avanti. Io porto pazienza su flat tax, sull'autonomia, sui problemi delle imprese ma su questo m'incazzo".Continua a leggere

Sicurezza bis - ultimatum di Salvini a M5S : <br>"Pacchetto completo o grossi problemi" : La distanza tra Lega e Movimento 5 Stelle, e tra i due leader e vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, è sempre più ampia e lo stallo sulla delicata questione delle autonomie sembra aver creato una nuova frattura tra le due forze politiche al governo. A confermarlo è stato lo stesso leader della Lega nel corso di una conferenza stampa al Viminale, ma il problema non sarebbe da ricercare nelle autonomie regionali.Quello che non va giù al ...

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Sì emendamenti Lega o non si va avanti. Carcere per le ladre incinte”. Di Maio : “No a pretesti” : “Con Salvini si può scherzare, con i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani e la Polizia no”. In conferenza stampa al Viminale il ministro dell’Interno torna all’attacco: vuole che gli emendamenti presentati dalla Lega al dl Sicurezza bis siano ammessi. E, dopo aver attaccato ieri il presidente della Camera Roberto Fico, avverte il M5s: “O ci sono questi emendamenti o vado dagli amici alleati e dico: o passa questo testo ...

Sicurezza : Fornaro - ‘Salvini rispetti Parlamento’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “La divisione dei poteri, legislativo e esecutivo, è alle fondamenta della nostra democrazia parlamentare. Salvini la deve smettere di fare pressioni pubbliche sul Presidente della Camera Fico in merito alla ammissibilità di alcuni emendamenti del gruppo della Lega sul decreto Sicurezza bis”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.“Nella storia del ...

Dl Sicurezza bis - Salvini : o passano emendamenti o non si va avanti | Fico riammette quelli sulla polizia : Il ministro dell'Interno dà un nuovo aut aut agli alleati di governo. Il presidente del Senato, intanto, riammette gli emendamenti che riguardano i fondi per la polizia di stato. A Salvini replica Di Maio: "Non si cerchino pretesti per farcadere il governo, sono pronto a incontrare le forze di polizia per spiegare loro la verità"

Sicurezza : Fiano - ‘Fico non si faccia umiliare da Salvini’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – Secondo Salvini ‘o passano emendamenti o non si va. Si rischia grosso problema per il governo’. In questo Paese la separazione dei poteri è considerata vintage. è un ministro che decide se gli emendamenti sono ammissibili o no. Il Presidente Fico non si faccia umiliare”. Lo scrive su Twitter Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.L'articolo Sicurezza: Fiano, ...

Dl Sicurezza - Salvini : o passa o problema : 12.28 "O passa questo testo o è un problema grosso per il governo".Così il ministro dell'Interno Salvini, a proposito degli emendamenti al decreto Sicurezza bis. "Io non faccio un passo indietro.La Lega non fa un passo indietro", ribadisce ricordando le proposte di modifica dichiarate inammissibili a Montecitorio. "Riguardano i poliziotti e i vigili del fuoco, non i tassisti o le discoteche".E aggiunge:"Ripresenteremo l'emendamento per poter ...

Salvini contro Fico : 'Blocca Dl Sicurezza' - la replica : 'Ignora come funziona la Camera' : Il decreto Sicurezza Bis finisce di nuovo al centro di una disputa tra le due forze di governo. Stavolta Salvini sostiene che sia stato lo stesso Presidente della Camera, Roberto Fico, a bloccare otto emendamenti voluti dalla Lega. A sua volta, però. Fico replica che non ha bloccato nulla, in particolare gli emendamenti di cui parla Salvini, e che in realtà se ne stanno vagliando altri. Il Presidente si chiede quindi se chi parla conosce davvero ...

Salvini attacca Fico - su dl Sicurezza c’è problema politico con M5s : Tutto fermo alla Camera sul decreto Sicurezza bis. A chiedere ieri lo stop dei lavori, che riprenderanno oggi alle 12, e' la Lega che solleva un "problema politico" con il Movimento 5 stelle, anzi un "problema politico serio", scandisce in serata Matteo Salvini. E a nulla servono le rassicurazioni offerte dal sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, sull'intenzione di risolvere la questione: la Lega tiene il punto, non si va avanti finche' ...

Dl Sicurezza bis - Fico contro Salvini : “Dice il falso o non sa come funziona la Camera” : Fico ha replicato alle accuse di Salvini: secondo il ministro il presidente della Camera aveva scelto per motivi politici di ostacolare alcune modifiche al dl Sicurezza bis: "Qualcuno oggi dice che ho preso una decisione politica, quella di bloccare delle proposte a favore delle forze di polizia. Dice il falso e fa propaganda, o semplicemente ignora come funziona la Camera".Continua a leggere

Sicurezza : Salvini - ‘Fico e M5S bloccano emendamenti per forze ordine’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Se c’è qualcosa che mi ha fatto incazzare oggi non sono i soldi russi ma sono a fianco di quei parlamentari della Lega che hanno sospeso i lavori in commissione sul decreto Sicurezza bis perché qualcuno sta cercando di bloccare gli emendamenti per le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Ora il presidente della commissione è dei 5 stelle, il presidente della Camera è dei 5 Stelle. Non so ...

Decreto Sicurezza - Matteo Salvini contro Roberto Fico : "Problema politico" - salta tutto? : "Un problema politico". La Lega chiede la sospensione dei lavori sul Decreto Sicurezza bis, all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. La colpa è "l'ostruzionismo burocratico" denunciato dal Carroccio riguardo all'atteggiamento di Roberto Fico, presidente della Camer