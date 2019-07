Peter Crouch addio | l’attaccante inglese si ritira dal calcio giocato FOTO

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Appende le scarpette al chiodo. L'ex attaccante, tra le altre, di Liverpool, Tottenham e Stoke City, oltre che della nazionale, ha deciso dirsi, comunicandolo via Twitter. "Dopo averci pensato a lungo durante l'estate – si legge sul suo profilo uffiiciale – ho deciso dirmi dal. Questo sport meraviglioso mi ha dato moltissimo. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato a rimanere a certi livelli". After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football ! Our wonderful game has given me everything. I'm so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X —(@) 12 luglio 2019

