“Il Re Leone” | remake in live action del classico Disney 1994

ilfogliettone

(Di venerdì 12 luglio 2019) Arriva al cinema dal 21 agosto "Il Re Leone" (distribuito da The WaltCompany Italia),dell'amatod'animazionedel. Diretto da Jon Favreau, già regista di Iron Man (2008 e 2010) e del Libro della Giungla (2016), il film è realizzato con tecniche cinematografiche all'avanguardia, evoluzione delle tecnologie di storytelling che unisce ila immagini fotorealistiche generate al computer per dare nuova vita ai personaggi dell'intramontabile successo, di cui è stato rispettato l'equilibrio originale.E se in America nel ruolo di Simba abbiamo Donald Glover, detto "Childish Gambino", e in quello della leonessa Nala la star Beyoncé, per l'Italia il cast di voci è altrettanto straordinario con rispettivamente Marco Mengoni che dà voce al futuro Re ed Elisa che interpreta l'amica di Simba. Da brividi la loro interpretazione del brano ...

Corriere : Marito e moglie licenziati per aver posato con gli animali uccisi - SuperQuarkRai : Il leone, il re della foresta, oggi ha un predatore: l'uomo. E, più precisamente, l'uomo delle tribù locali del Mas… - elamadonnna : un mio amico mi ha detto che jake gyllenhaal assomiglia ad alex il leone e ora vedo il mondo con occhi diversi -