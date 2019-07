Il male che mi fai oggi | tornerà a te domani

Unomattina - Benedetta Rinaldi fuori dal programma : “Non mi hanno detto niente. Abbiamo fatto ottimi ascolti - ecco perché ora sto male” : Imbocca il figlio Edoardo, fa una telefonata alla mamma. Si scusa per il breve ritardo mentre il rumore del vento di Fregene è in sottofondo, Benedetta Rinaldi pesa le parole ma il tono è chiaramente deluso. Il suo nome non figura nei Palinsesti Rai della prossima stagione, dopo aver condotto le ultime due edizioni di Unomattina con Franco Di Mare e numerosi spazi nel mattino della prima rete. “Giorni assurdi, crudeli ed immeritati“, ...

Io e Te - Diaco sclera con Vira Carbone perchè aveva il cellulare acceso : «Lo trovo maleducatissimo» – Video : Pierluigi Diaco Pierluigi Diaco fuori di sè. Nella puntata di Io e Te andata in onda ieri pomeriggio, il giornalista è andato su tutte le furie ‘per colpa’ dell’ospite Vira Carbone. In studio si parla dell’uso invadente e spesso pericoloso degli smartphone quando squilla improvvisamente il cellulare della conduttrice di Buongiorno Benessere. Una gag preparata a tavolino, direbbe qualcuno, eppure no. Il pubblico ride, mentre Diaco sembra ...

FOTO – Mertens-Kat - altro che lite : la coppia risponde alle malelingue con messaggio hot : Mertens-Kat, altro che lite: la coppia risponde alle malelingue Mertens-Kat, altro che lite: la coppia risponde alle malelingue. Nella giornata di ieri si è diffusa la voce, e la FOTO, di una discussione tra la coppia. Ma a tarda serata è arrivato un messaggio tra i due che smentisce un po’ la questione. Ovvio che l’ immagine ritrae l’ attaccante belga mentre discute con la sua consorte. Ma se poche ore dopo vediamo ...

Tour de France 2019 - Geraint Thomas : “Sarà corsa vera al 100% - anche se l’arrivo non è così difficile come il Tourmalet” : Tempo di esami al Tour de France, con il primo arrivo in salita a La Planche des Belles Filles, dove i pretendenti al successo finale non potranno più nascondersi: lo sa bene il vincitore della classifica generale dello scorso anno, Geraint Thomas, che ha parlato della frazione odierna a cyclingnews.com. L’alfiere del Team Ineos, che ad Epernay ha pagato un buco di 5″ all’arrivo dal compagno di squadra Egan Bernal e dal ...

Invalsi 2019 : male l'Inglese e anche l'Italiano - resta il divario Nord e Sud : I risultati delle prove Invalsi, per la scuola primaria e secondaria, sono stati presentati oggi alla Camera e hanno sottolineato alcune differenze regionali, soprattutto per Inglese e Matematica. Diminuisce invece il divario tra gli studenti italiani e quelli stranieri di seconda generazione, resta invece quello tra Nord e Sud.Scuola primariaLe differenze maggiori si rilevano tra le competenze della lingua inglese degli alunni di quinta ...

Italia ultima in Europa per crescita Biennio in coda. male anche Berlino : Con un Pil che sale di 0,1% nel 2019 e di 0,7% nel 2020, l'Italia resta ultima per crescita nella Ue in entrambi gli anni. E la Germania è penultima. Al top Malta, Ungheria e Polonia. I DATI Segui su affarItaliani.it

Arriva “maleficent 2” - Angelina Jolie sfida Michelle Pfeiffer : "Maleficent" è tornata. Arriverà nelle sale il 17 ottobre il nuovo film Disney live action "Maleficent - Signora del Male", diretto da Joachim R nning e interpretato da Angelina Jolie ed Elle Fanning di cui è stato diffuso il trailer. E si vede la bella e cattiva Malefica sfidare la new entry Michelle Pfeiffer. Dopo il film del 2014 diretto da Robert Stromberg il nuovo lungometraggio continua a esplorare il complesso rapporto tra Malefica e la ...

Nina Moric si sente male in Africa - il racconto ai fan : «So che siete preoccupati - ho passato una brutta giornata» : brutta disavventura per Nina Moric durante il suo viaggio in Africa. È stata lei stessa a raccontare l’accaduto su Instagram nel tentativo di rassicurare tutti i fan. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha spiegato di aver avuto una brutta giornata, ma di stare finalmente bene. La modella croata è un’assidua viaggiatrice e ama trascorrere le proprie vacanze in posti esotici. Nina era a Zanzibar insieme al figlio Carlos Maria e a ...

Daniele Dal Moro canta Arrogante di Irama : “Lo sono e anche maleducato” : Martina e Daniele ultime notizie, lui canta Arrogante di Irama Se in passato aveva tagliato la foto di Irama da una lattina, adesso Daniele Dal Moro ha sorpreso tutti cantando Arrogante, il tormentone estivo del giovane rapper. Un modo per provocare Martina Nasoni e i suoi fan dopo gli ultimi accadimenti? Daniele e Martina del […] L'articolo Daniele Dal Moro canta Arrogante di Irama: “Lo sono e anche maleducato” proviene da ...

VIDEO MotoGP - Marc Marquez : “Non male arrivare a dieci pole - ma la cosa che conta di più è l’ottimo passo” : L’uomo del Sachsenring non delude neanche quest’anno e per Marc Marquez è arrivata oggi la decima pole position sulla storica pista della Sassonia, e domani tutti i riflettori saranno puntati su di lui che può arrivare ad altrettante vittorie, tutte consecutive. L’iberico ha dominato queste qualifiche, confidando alla stampa di aver anche rallentato nel T4 del suo ultimo giro per evitare ogni rischio di commettere errori, ...

MotoGP - Risultato Qualifiche GP Germania 2019 : Marc Marquez centra la decima pole al Sachsenring - male gli italiani - Rossi 11° - Dovizioso 13° : Marc Marquez centra la pole position del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP. Dov’è la notizia direte voi? Effettivamente il portacolori della Honda domani scatterà davanti a tutti in griglia per la decima volta consecutiva al Sachsenring nelle ultime dieci gare che ha disputato (in tutte e tre le classi). Anche oggi lo spagnolo ha ribadito a tutti che su questa pista è in grado di fare il bello ed il cattivo tempo e di avere un passo ...

SALARIO MINIMO/ Una legge che rischia di far male ai lavoratori : Il Governo sembra voler varare una legge sul SALARIO MINIMO, che presenta però delle controindicazioni che non vanno sottovalutate

“Una maledizione!”. Ogni volta che Gerry Scotti dice quella parola… Caduta Libera - si mette male per Nicolò Scalfi : Come ormai circola da tempo, l’avventura di Nicolò Scalfi a Caduta Libera è agli sgoccioli. Il primo a comunicarlo è stato il profilo Twitter de IlGerrino92, non nuovo a dare anticipazioni sui programmi del buon Scotti. “Avviso agli appassionati di Caduta Libera – esordisce un messaggio corredato di foto di Nicolò – non perdetevi la puntata di domani, Venerdì 5 Luglio! Insistenti voci di corridoio annunciano un clamoroso colpo di scena nel Game ...

Ascolti Tv Giovedì 4 luglio : male Riviera (8.8%). Le repliche di Don Matteo (13.6%) : Ascolti Tv Giovedì 4 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Don Matteo – Rai 1 – 2.22milioni e 13.6%Un’estate fa – Rai 2 – 1.22 milioni e 7.1%Una Notte con la Regina – Rai 3 – 858 mila e 4.8%Riviera – Canale 5 – 1.43 milioni e 8.8%Fuori dal coro – Rete 4 – 1.26 milioni e 9.1% (21:31-00:48)Chicago P.D. – Italia 1 – 930 mila e 5.6%In Onda – ...