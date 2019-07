GTA Online | Bonus sulle gare stunt e offerte di Maze Bank Foreclosures

GTA Online : bonus e sconti della settimana del 4 luglio : L’Independence Day è un giorno speciale in tutta Southern San Andreas. Preparati a sparare fuochi d’artificio per le strade, a portare il patriottico Liberator per tutto il Paese e a indossare il fantastico cappello birra Patriot per festeggiare la libertà. Puoi anche approfittare degli invitanti bonus in diverse attività e degli sconti sui tuoi articoli patriottici preferiti. Questa settimana i tuoi ...

GTA Online : a Los Santos aprono il Casinò e Resort Diamond : A Los Santos stanno arrivando nuove aperture, come possiamo vedere prepariamoci all'apertura di un nuovo Casinò e di Resort Diamond. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Rockstar per tutti i dettagli su queste novità: Magari mentre eri in coda sulla LS Freeway ti sarà capitato di notare il cantiere di un piccolo edificio tra Vinewood Hills e le splendide Tataviam Mountains. Non lasciarti ingannare dalla rimozione dell'ormai ...

GTA Online – prossima apertura a Los Santos : il Casinò e Resort Diamond : Magari mentre eri in coda sulla LS Freeway ti sarà capitato di notare il cantiere di un piccolo edificio tra Vinewood Hills e le splendide Tataviam Mountains. Non lasciarti ingannare dalla rimozione dell’ormai sbiadito cartello “prossima apertura”: ilCasinò e Resort Diamond, tempio del lusso destinato a diventare il fulcro dell’intrattenimento più grande di tutta Southern San Andreas, ...

GTA Online : settimana degli eventi Freemode : Questa settimana avrai svariate opzioni per soddisfare la tua sete di sangue e di adrenalina a San Andreas, come ricompense aumentate in una serie di attività e sconti per aiutarti a provocare il massimo dei danni con la minima spesa. Tutti gli eventi Freemode offriranno GTA$ e RP doppi fino al 26 giugno, sia che si tratti di un inseguimento a tutta velocità in Ultimo a bordo che di una devastante ...

GTA Online : La settimana delle ricompense doppie : Se sei stanco di sentirti dire che devi imparare un mestiere e che devi applicarti, Simeon ha buone notizie per te. Lui si occupa di recuperare veicoli e si dà il caso che tu sia un vero esperto nel campo. Questa settimana metti a frutto le tue abilità in qualsiasi missione di recupero della Premium Deluxe e ottieni GTA$ e RP doppi per i tuoi sforzi. Anche tutte le sfide della base ...

GTA Online avrà presto il suo Casinò - la conferma dagli sviluppatori : L'andamento di GTA Online è sicuramente uno dei più bizzarri in assoluto nel panorama videoludico attuale. A distanza di ormai sei anni dalla release di GTA 5 e della conseguente apertura dell'universo ludico Online, il titolo continua a macinare numeri di assoluto rilievo in termini di giocatori che si collegano quotidianamente al mondo in rete. Il merito va ovviamente ai ragazzi di Rockstar Games, che sono evidentemente stati in grado di ...

GTA Online : La settimana delle ricompense doppie : Se sei stanco di sentirti dire che devi imparare un mestiere e che devi applicarti, Simeon ha buone notizie per te. Lui si occupa di recuperare veicoli e si dà il caso che tu sia un vero esperto nel campo. Questa settimana metti a frutto le tue abilità in qualsiasi missione di recupero della Premium Deluxe e ottieni GTA$ e RP doppi per i tuoi sforzi. Anche tutte le sfide della base ...

GTA Online – ricompense doppie in tutte le modalità di Arena War : Questa settimana, la fortuna aiuta gli audaci a Los Santos: la competizione brutale della serie di sfide di Arena War elargirà GTA$ e RP doppi e anche chi avrà il fegato di mettersi al volante di una Issi Classic per seminare gli sbirri in The Vespucci Job otterrà ricompense doppie. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli sui bonus e gli sconti di questa settimana. Se ...

Inizia la settimana Import/Export in GTA Online : tutte le novità dal 17 maggio : La favola "criminale" di GTA Online continua. Ora che Red Dead Online è finalmente uscito dalla sua fase Beta, la modalità multiplayer di Grand Theft Auto 5 non ha comunque alcuna intenzione di andare in pensione. Lo assicurano gli stessi sviluppatori di Rockstar Games, che proprio oggi, 17 maggio 2019, hanno avviato nuove attività in uno dei loro videogame più fortunati. Si tratta della settimana Import/Export, per cui la software house ...