Greenprint è la dieta vegetale che cambia le vostre abitudini e vi fa stare meglio in 22

(Di venerdì 12 luglio 2019) Si chiamaed è l’ultima rivoluzionaria serie di regole ideata sulla base di dati clinici e anni di esperienza che vi aiuterà ad assumere una volta per tutte il controllo della vostra vita. A mettere tutto in fila è stato Marco Borges, già autore de Ladei 22 giorni:questa volta - con il solito seguito di vip da JayZ a Beyoncé - propone unada attuare in 22 giorni, in modo graduale. In 22 giorni, garantisce cambierete lete molto. Perché il bello di questo manuale. La(Sperling&Kupfer)è che ogni regola che seguirete ha un preciso fondamento scientifico. Borges infatti motiva ogni singola decisione con ricerche e dati scientifici tali da spingerti ad agire subito. Stimolante anche l’idea di fare questo passaggio in maniera graduale: si ...

