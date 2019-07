La cagnolina Fragolina abbandonata per 4 volte e morta per il dispiacere

(Di venerdì 12 luglio 2019) A settembre i volontari di un'associazione animalista l'avrebbero finalmente affidata a una famiglia definitiva. Sarebbero andati a prenderla a settembre, per affidarla finalmente a una famiglia definitiva. Ma il cuore di, una femmina di bracchetto, si è fermato prima che i volontari dell'associazione animalista Lida potessero arrivare da lei. Potrebbe essereper ile il dolore di dover continuamente cambiare famiglia.La, infatti, era passata per quattro diversi proprietari e anche l'ultimo era scontendo ed era intenzionato a riportarla indietro. Così, venuti a sapere del suo passato, i volontari dell'associazione Lida di Ciriè-Valli di Lanzo si sono mobilitati per andare a prenderee affidarla a una nuova famiglia definitiva, che già in passato aveva adottato un cane sordo e che era ritenuta affidabile dall'associazione. Ma, per agire "dovevamo far passare l'estate, stagione di emergenza per via dei tanti abbandoni", ha raccontato la responsabile dell'associazione a Tgcom24. Ma l'attuale padrone aveva accettato di tenerefino a settembre.La, però, non ha retto e, proprio quando mancava poco per andare a vivere con la famiglia che meritava, è. "Non sappiamo se laavesse delle patologie, ma è probabile che questi continui passaggi di proprietà possano averle causate gravi sofferenze", conclude la responsabile.