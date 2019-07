Formula 1 – Hamilton si nasconde a Silverstone? “Non deve stupire se sono uscito di

Formula 1 – Dalla concomitanza con Wimbledon alle affermazioni di Horner - Hamilton schietto a Silverstone : la risposta è pungente : Lewis Hamilton sincero in conferenza stampa a Silverstone: il britannico della Mercedes tra risposte pungenti e sorprese piacevoli E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Gran Bretagna: i piloti hanno partecipato oggi alla conferenza stampa del Gp di Silverstone, durante la quale, tra una risata e una battuta hanno risposto alle domande dei giornalisti, raccontando le sensazioni con le quali arrivano alla gara ...

Formula 1 - Hamilton si mette a nudo : “odio i test e ho deficit di attenzione. Vettel? In Canada ho pensato…” : Il pilota della Mercedes si è raccontato in una lunga intervista, svelando alcuni suoi segreti mai messi in pubblico finora Cinque mondiali già vinti, un altro nel mirino per avvicinarsi sempre più al mito di Michael Schumacher. Lewis Hamilton non smette mai di crescere e di migliorare, è questo il segreto della sua forza abbinato ad un talento fuori dal comune. Photo4/LaPresse In una Formula 1 diversa rispetto al passato, l’inglese ...

Formula 1 - Toto Wolff e il segreto di Hamilton : “vi svelo perchè gli lasciamo fare tutto ciò che vuole” : Il team principal della Mercedes ha svelato il motivo per cui la scuderia di Brackley lasci fare ad Hamilton ciò che gli pare Il fatto che vinca gare su gare e abbia messo in bacheca già cinque titoli mondiali basterebbe eccome, ma ci sono altri motivi per cui la Mercedes lascia tanta libertà a Lewis Hamilton. Photo4/LaPresse A rivelarli è Toto Wolff ai microfoni della BBC, esprimendo il pensiero del team campione del mondo sugli interessi ...

Formula 1 - nessuna preoccupazione per Hamilton in vista di Silverstone : “i week-end storti possono capitare” : Il pilota della Mercedes ha parlato in vista del Gp di Silverstone, sottolineando di non essere preoccupato per quanto avvenuto in Austria In stagione ha conquistato già sei vittorie, mettendo una seria ipoteca sul sesto titolo mondiale della sua carriera. Lewis Hamilton però non ha nessuna voglia di abbassare la guardia, continuando a spingere sull’acceleratore per tenere a debita distanza i suoi ...

Formula 1 – Hamilton e l’onore di essere un pilota : “mi capita di sentirmi come LeBron o Federer - ma una persona comune non può dire ‘sono come Lewis'”” : Hamilton non dà peso alle critiche: il britannico della Mercedes tra consapevolezze e sfide con piloti giovanissimi I piloti di Formula 1 si godono finalmente una settimana di pausa dopo le due gare consecutive di Francia e Austria. In attesa della sua gara di casa, a Silverstone, Lewis Hamilton è stato protagonista di un evento Vodafone, per la presentazione della rete 5g. A margine dell’evento il pilota Mercedes ha parlato della ...

Formula 1 - Hamilton frenato da un problema aerodinamico in Austria : le rivelazioni della Mercedes : Il pilota britannico ha riportato un danno all’ala anteriore nel corso del Gp d’Austria, che non gli ha permesso di lottare per la vittoria Lewis Hamilton ha dovuto fare i conti con un problema aerodinamico nel corso del Gran Premio d’Austria, dovuto ad un colpo subito dalla sua ala anteriore al passaggio su un dissuasore della pista di Spielberg. Photo4/LaPresse Un danno che lo ha costretto a sostituire il muso durante ...

Formula 1 – Bottas e Vettel riducono il gap da Hamilton - primo punto per Giovinazzi : la nuova classifica piloti : Hamilton sempre leader, ma Bottas e Vettel si avvicinano: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Austria Un Gp d’Austria spettacolare oggi al Red Bull Ring: al termine di una fantastica gara di Charles Leclerc, il ferrarista ha dovuto cedere a Max Verstappen, che a due giri dal termine è riuscito a superare il suo rivale coetaneo per andare a prendersi una specialissima vittoria. La manovra dell’olandese della Red Bull è ...

Formula 1 - Wolff e la penalità ad Hamilton : “il regolamento parla chiaro. La Ferrari? Ecco perché li sorprenderemo” : Il team principal della Mercedes ha accolto senza battere ciglio la penalità inflitta a Hamilton, soffermandosi anche sulle diverse strategie con la Ferrari In casa Mercedes nessuno punta il dito contro il Collegio dei Commissari di Gara, che hanno penalizzato ieri Lewis Hamilton per impeding nei confronti di Kimi Raikkonen. photo4/Lapresse Dopo Lewis Hamilton, anche Toto Wolff ha accettato la penalità: “il regolamento stabilisce che ...

Formula 1 - colpo di scena nella griglia di partenza del Gp d’Austria : Hamilton partirà quarto : La griglia ufficiale diramata ieri dalla Formula 1 ha presentato Hamilton in quarta posizione, ecco spiegato il motivo Lewis Hamilton scatterà dalla quarta casella della griglia di partenza del Gp d’Austria, nonostante le tre posizioni di penalità applicate dopo il secondo posto ottenuto al termine delle qualifiche. Photo4/LaPresse Una sorpresa che ha spiazzato un po’ tutti, ma spiegata dalla FIA facendo riferimento alla ...

Formula 1 - Raikkonen è una furia contro Hamilton : parole durissime di Iceman contro il britannico : Il pilota dell’Alfa Romeo non ha digerito il comportamento tenuto da Hamilton nel corso del Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria Kimi Raikkonen non riesce a digerire il comportamento tenuto in qualifica da Lewis Hamilton, una manovra costata tre posizioni di penalità in griglia al campione del mondo della Mercedes. Photo4/LaPresse A farne le spese è stato proprio Iceman, ostacolato nel suo giro lanciato in Q1 e costretto ad ...

Formula 1 - Lewis Hamilton senza peli sulla lingua : “in rettilineo le Ferrari ci uccidono per davvero” : Il pilota della Mercedes ha parlato della superiorità mostrata dalla Ferrari nel corso delle qualifiche del Gp d’Austria Il secondo posto in griglia è rimasto nelle mani di Hamilton per una manciata di minuti, prima che il Collegio dei Commissari lo punisse per l’impeding creato a Raikkonen nel corso della Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria. Photo4/LaPresse Tre posizioni di penalità e quinta posizione per il campione ...

Formula 1 - arrivata la decisione dei Commissari : Lewis Hamilton penalizzato in Austria [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha ricevuto tre posizioni di penalità in griglia per aver ostacolato Raikkonen durante la Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria Lewis Hamilton è stato sanzionato con tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp d’Austria, retrocedendo così dalla seconda alla quinta casella. Il motivo è l’impedimento non necessario causato a Kimi Raikkonen durante la Q1 delle qualifiche, una manovra ...

Formula 1 – Leclerc euforico - Hamilton sogna una lotta con i giovani rivali - Verstappen sorride : le parole dei protagonisti delle qualifiche in Austria : Leclerc sorridente, Hamilton pronto alla lotta con i giovanissimi, Verstappen soddisfatto davanti al pubblico Red Bull: le prime parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp d’Austria E’ un fantastico Charles Leclerc il poleman del Gp d’Austria: il giovane monegasco della Ferrari ha terminato le qualifiche al Red Bull Ring col miglior tempo, segnando anche il nuovo record della pista col crono di 1.03.003. Leclerc si è ...

Formula 1 – Ferrari in pole con Leclerc - Hamilton subito dietro : la griglia di partenza del Gp d’Austria : Il pilota della Ferrari partirà davanti a tutti domani in occasione del Gp d’Austria, insieme a lui in prima fila ci sarà Hamilton. Solo nono Vettel Charles Leclerc è il poleman del Gp d’Austria, il pilota monegasco chiude davanti a tutti con il tempo di 1:03.003 e si prende la seconda pole in carriera dopo quella in Bahrain. Niente da fare per Lewis Hamilton, costretto ad accontentarsi della seconda posizione prima di essere ...