E senza accorgermene | poggiai una lametta sul braccio Nell' inferno

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il cuore martella nel petto. Pompa adrenalina nel corpo. Spinge lacrime fuori dagli occhi. Non basta. Ti aggiria cameretta. Alzi il volume della musica. Provi a urlare. Non basta. La faccia si contrae in una smorfia di dolore, mentre il respiro si fa più affannato. La testa gira, si aliena, ma i pensieri restano nitidi: nitida la risata di scherno dei tuoi compagni, nitida la tua solitudine, nitide le urla di tua madre. Tremi, e non basta. Il tuo corpo sembra implodere, mentre una massa oscura preme all’altezza del petto, sulla bocca dello stomaco, spinge verso la gola. Il taglierino è sulla scrivania, lo poggi sulneanche rendertene conto. Il sangue inizia a sgorgare dopo qualche frazione di secondo, frazione di lucidità, in cui ti rendi conto di quel che sta accadendo. Paura, senso di colpa, imbarazzo. Poi lo vedi, scivolare rosso lungo il ...

