Di Maio blinda Appendino | È il futuro del movimento

Di Maio blinda Appendino : "E il futuro del movimento" : Fiducia e pieno sostegno all'operato di Chiara Appendino da parte di tutto il movimento è stato ribadito dal capo politico del M5s Luigi Di Maio, che a Torino all'incontro "Riorganizziamoci insieme" ha parlato davanti ad alcune centinaia di militanti il giorno dopo la decisione del Salone dell'Auto di lasciare la città della Mole per Milano. Secondo quanto si apprende, Di Maio ha espresso pieno appoggio all'operato della sindaca di ...

M5s - dopo Roma si apre caso Torino. Di Maio blinda anche Appendino : dopo il caso Roma, che decise con Raggi sindaca di rinunciare alla candidatura della Capitale per le Olimpiadi estive e che oggi si trova ad affrontare il caos rifiuti, i riflettori si accendono, per M5s, di nuovo su Torino. Il capoluogo piemontese che ha deciso di non correre per i Giochi invernali del 2026, resta orfano anche del salone dell'Auto, la manifestazione contrastata da alcuni consiglieri comunali dei 5 Stelle, nonostante l'assist ...

Di Maio blinda la Appendino : "No a nemici della contentezza" : Giorgia Baroncini Il leader M5S difende il sindaco di Torino dopo l'ufficializzazione dell'addio al capoluogo piemontese da parte del Salone dell'Auto Luigi Di Maio difende Chiara Appendino e attacca i consiglieri "nemici della contentezza". Il leader M5S si è così schierato con il sindaco di Torino dopo l'ufficializzazione dell'addio al capoluogo piemontese da parte del Salone dell'Auto. "Sono furiosa per la decisione del comitato ...

Giuseppe Conte fantoccio - Mattarella lo vuole blindare contro Di Maio e Salvini : "Un suo gruppo in Parlamento" : Il premier Giuseppe Conte cerca di mostrarsi un capo di governo forte e autonomo, ma a Bruxelles nessuno lo prende in considerazione. Così giunge dal Colle la proposta di costituire una lista o un gruppo parlamentare Conte. La speranza è che questa decisione possa rafforzare l'immagine del president

Duri con l’Ue - Di Maio-Salvini si blindano contro il premier : Non hanno aspettato che Giuseppe Conte tornasse dal Vietnam. Uno sgarbo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio non lo hanno nemmeno messo a conoscenza del vertice che stavano organizzando a casa sua, a Palazzo Chigi. Solo una telefonata, a poche ore dal faccia a faccia, che sa di pura cortesia istituzionale. Certo, i due vice premier avevano bisogno di gu...

L’incontro blindato tra Salvini e Di Maio dopo settimane di tensioni : i due leader a Palazzo Chigi : Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha lasciato il suo appartamento romano intorno alle 15.30 dicendo che sarebbe andato al Viminale e invece si è recato a Palazzo Chigi, per un colloquio con il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Al termine delL’incontro entrambi hanno lasciato la sede della presidenza del Consiglio, circa un’ora dopo, senza rilasciare dichiarazioni. Di Maio, infatti, è atteso a Campobasso e Salvini a Prato. L'articolo ...

Di Maio blindato da Beppe Grillo e Casaleggio : «Luigi - vai avanti» : Due endorsement di peso, come quelli di Beppe Grillo e Davide Casaleggio e una mossa a sorpresa, ideata e messa in campo per «sminare» l'assemblea congiunta dei parlamentari del...

Grillo blinda Di Maio - avanti. E lui - non scappo. Il prete : domani pregherò per lui : Gli effetti dei risultati elettorali, che hanno visto il Movimento 5 Stelle invertire i rapporti di forza con l'alleato di governo, la Lega, continuano a farsi sentire all'interno del movimento pentastellato, e pongono dubbi sulla stessa tenuta del governo. E' lo stesso Luigi Di Maio, dopo alcune richieste di passi indietro - tra le quali quelle del senatore Gianluigi Paragone che invita il vicepremier a lasciare qualche incarico - ad annunciare ...

Di Maio blindato da Grillo e Casaleggio : «Luigi - vai avanti» : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al...

Grillo squilla la tromba e blinda di Maio. Prima di Rousseau una pioggia a sostegno di Luigi : Prima di Rousseau, Prima ancora dell’Assemblea dei parlamentari Cinquestelle che stasera dovrebbero decidere cosa fare dopo la batosta elettorale e soprattutto cosa fare della guida politica Luigi Di Maio, è Beppe Grillo che detta la linea. Il defilato fondatore torna a farsi sentire e dal suo blog blinda l’uomo che ha scelto per rappresentare il s...

Di Maio blindato da Grillo e Casaleggio : «Luigi - vai avanti» : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al...

Matteo Salvini blinda Luigi Di Maio : "Se vince il M5s del no - si torna al voto. Altri governi non ne faccio" : Sì a Luigi Di Maio, no al Movimento 5 Stelle trazione Alessandro Di Battista. Matteo Salvini interviene sulla crisi dell'alleato di governo blindando l'alleanza, ma con una postilla deflagrante. Traduzione dal politichese: se i 5 Stelle molleranno il loro capo politico, allora sarà la fine di Giusep