ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Contro ogni aspettativa, fra maggio e giugno 2019 il mercato dei PC ha ripreso a crescere, segnando unasu base annua del 4,7% secondo la società di ricerche di mercato IDC e dell’1,5% secondo i calcoli di Gartner. Differenze percentuali dovute a differenti metodi di rilevamento (Gartner non include i Chromebook nei conteggi), e che comunque sono stime preliminari sulle, da consolidare in seguito con i dati definitivi. Vendite di PC in Italia: i consumatori non spendono, le aziende sì Entrambe le società di ricerche imputano all’ampia disponibilità di processori Intel (che erano più difficile da trovare negli ultimi 18 mesi) e al passaggio forzato dei sistemi aziendali a10 dovuto all’abbandono di Microsoft del supporto per7. Secondo i calcoli di IDC, nel periodo in ...

TutteLeNotizie : Consegne di PC in crescita grazie a Windows 7 e alla paura dei dazi statunitensi - IDCItaly : Le consegne mondiali di PC tradizionali (desktop, notebook e workstation) hanno sfiorato 65 milioni di unità nel 2Q… - PaoloBozzacchi : #smartphone Dopo 7 anni di crescita nel 2018 primo calo di consegne: da 1,55 mld a 1,5 mld #tech #trend #applenews #Huawei #Samsung -