Torino | Mazzarri cambia | le indicazioni sul modulo arrivano da Iago Falque

Torino - Mazzarri preoccupato in vista del match di Europa League : Lavoro in casa Torino in vista del primo impegno in Europa League previsto in agenda il 25 luglio: “Non mi e’ mai capitato di avere solo tre settimane di tempo per preparare la prima partita importante della stagione, perfino quando ero alla Sampdoria ne avevo avute 5 – ha detto il tecnico Walter Mazzarri, a Torino Channel – per questo dobbiamo essere bravi a gestire i carichi di lavoro, per non fare ...

Torino in Europa League - Urbano Cairo lancia Mazzarri : "Col 3-4-3 arriverà un attaccante. Tre belle ipotesi" : La qualificazione del Torino ai preliminari di Europa League, per effetto della squalifica del Milan, "è un punto di partenza e non di arrivo". Il presidente granata Urbano Cairo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sprona i suoi giocatori e "lancia" Walter Mazzarri: sarà una squadra d'assalto,

Torino - il presidente Cairo a 360° : dal rinnovo di Mazzarri al super colpo di mercato per l’Europa : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha raccontato la sua squadra a “La Gazzetta dello Sport”. Il numero uno granata fa un bilancio della stagione: “Soddisfazione per l’ottimo campionato scorso: 63 punti e vittorie prestigiose con squadre che ci hanno preceduto, Atalanta, Inter, Milan… Negli ultimi 15 anni chi ha fatto 63 punti mai è rimasto fuori dall’Europa. Il fato ha rimesso a posto le cose. Spiace per il ...

Torino - Mazzarri gradimento totale per Simone Verdi : l’offerta di Cairo - la cifra : Torino, interesse per Simone Verdi Il Torino è alla ricerca di un attaccante che sia adatto al gioco di Mazzarri e come riporta l’edizione odierna di Tuttosport i granata hanno più di un profilo nel mirino. Il profilo più gradito sembra proprio quello di Simone Verdi. Il Mattino riporta le cifre del possibile affare: De Laurentiis vuole almeno 25 milioni per privarsi del giocatore, la stessa cifra investita dalla società azzurra per ...

Tuttosport : Il Torino di Mazzarri vuole Verdi per supportare Belotti in attacco : Il Torino di Walter Mazzarri pensa a come rinforzarsi e sembra che guardi di buon occhio a Simone Verdi, trequartista del Napoli che viene da una stagione in cui, certo, non ha brillato. Mazzarri ha fatto il suo nome come rinforzo ideale per agire alle spalle di Belotti e aumentare il potenziale offensivo della squadra. Lo riferisce Tuttosport. Per Verdi c’è anche un interessamento da parte dell’Atalanta, che gradirebbe inserirlo ...

Formazioni ufficiali Torino-Lazio : le scelte di Mazzarri e Inzaghi : Formazioni ufficiali Torino – Lazio: le scelte di Mazzarri e Inzaghi Formazioni ufficiali Torino – Lazio| Tutto pronto per il terzo anticipo di questa 38a giornata di Serie A, il primo di questa domenica. Alle ore 15.00 scenderanno in campo Torino e Lazio. Entrambe le squadre hanno ormai poco da dire a questo campionato e per questo motivo ci aspettiamo tanti gol e tanto spettacolo. Senza troppi indugi andiamo a spulciare ...

Calciomercato Torino - le prime due richieste di Mazzarri per rafforzare la rosa : Calciomercato Torino, in casa granata si sta muovendo il ds Petrachi per accontentare Mazzarri in vista della prossima annata Il 3-5-2 di Walter Mazzarri è stato assorbito al meglio dalla truppa granata in questa stagione. Il Torino è arrivato ad un passo dalla qualificazione in Europa e di certo ci riproverà nella prossima stagione. Per farlo però servirà incrementare il tasso tecnico degli interpreti del modulo Mazzarriano, per farlo il ...

Empoli-Torino - Mazzarri : “non meritavamo un passivo simile” : “Sono dispiaciuto per la sconfitta perche’ non meritiamo un passivo simile, e’ vero che abbiamo commesso molti errori, ma abbiamo sempre cercato di fare la partita davanti a un avversario molto motivato e che si giocava contro di noi gran parte della propria stagione. Sul pareggio abbiamo provato subito a vincere e invece forse bisognava essere meno frenetici in quella fase di gara. Questo k.o. e’ un fulmine a ciel ...