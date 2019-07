La reazione della riviera romagnola | a 8 ore dal maltempo in spiaggia torna l' ordine

Rocco Fredella furioso - attacchi pesanti a Doriana : “Portala a tosare” - la reazione : Doriana e Rocco, la storia va a gonfie vele dopo Uomini e Donne Continua a gonfie vele la storia tra Doriana e Rocco Fredella dopo che lui ha lasciato Uomini e Donne Over sostenendo che ormai non riusciva più a trovare una donna veramente interessata a conoscerlo. Continuano anche le polemiche e le critiche sia […] L'articolo Rocco Fredella furioso, attacchi pesanti a Doriana: “Portala a tosare”, la reazione proviene da Gossip ...

Ha i soldi ma non vuole pagare! La reazione della capotreno è virale : L’episodio è accaduto su un treno che collega Malpensa a Milano. La capotreno non si è lasciata intimidire dallo straniero tanto che ha costretto l’immigrato a regolarizzare la sua posizione. Un immigrato, beccato senza il regolare biglietto, ha iniziato una accesa discussione con la capotreno durata diversi minuti. Il diverbio è cominciato all'altezza della stazione di Saronno, in provincia di Varese, mentre il convoglio era fermo. ...

"Prosciutto gratis per tutti" : la reazione dell'imprenditore dopo il blitz della Finanza : I finanzieri interrompono la festa per un controllo e Sergio Candusso, titolare di un prosciuttificio a San Daniele, si...

Juve - Sarri : “Dito medio? Solo un errore - una reazione esagerata! Niente contro i tifosi della Juventus” : Sarri si giustifica per aver mostrato il dito medio ai tifosi bianconeri Maurizio Sarri nuovo tecnico Juve, in conferenza stampa ci tiene a sottolineare che l’aver mostrato il dito medio dal pullman ai tifosi Juventini quando era tecnico del Napoli, era stato un errore un gesto esagerato. Di seguito le parole del tecnico: “Il dito medio ai tifosi della Juventus fu un errore da parte mia, una reazione esagerata. Non ho Niente ...

Carlo Alberto Dalla Chiesa nelle tracce della Maturità 2019 - la reazione della figlia Rita Dalla Chiesa : “Sono molto orgogliosa e credo sia un bellissimo segnale non solo per i ragazzi, ma per tutti“. Rita Dalla Chiesa commenta così con l’AdnKronos la traccia d’esame della prima prova della Maturità 2019 dedicata alla memoria del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, con il discorso pronunciato dal prefetto Luigi Viana nel trentennale dell’omicidio del generale, della moglie Emanuela Setti Carraro e ...

Juventus - la ‘reazione’ della Borsa dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Sarri : La Juventus ha ufficializzato l’arrivo dell’allenatore Maurizio Sarri, inizia in nuovo progetto con l’obiettivo di provare a vincere la Champions League. Club ‘volatile’ al Piazza Affari, i titoli hanno più volte cambiato la direzione di marcia e adesso arretrano dello 0,53%, attestandosi a 1,53 euro. Sarri ha siglato l’accordo fino al 2022, top secret le cifre ma secondo indiscrezioni prenderà uno ...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus : Napoli non ci sta! La clamorosa reazione nel quartiere di Bagnoli : I napoletani non ci stanno: la reazione dopo l’annuncio che ufficializza l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus Finalmente l’annuncio tanto aspettato è arrivato: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus dopo l’addio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri. Una scelta che non fa per nulla piacere ai napoletani che non hanno ben reagito alla notizia: nel quartiere di Bagnoli è stata infatti rimossa ...

Milena Vukotic : “Vivo separata da mio marito” - la reazione della Balivo : Milena Vukotic, l’ex concorrente di Ballando con le stelle, annuncia un grande scoop a Vieni da me di Caterina Balivo Ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma la carriera di attrice di tv e teatro di Milena Vukotic è stata lunga e piena di successi. Nei lavori che l’hanno impegnata negli anni, […] L'articolo Milena Vukotic: “Vivo separata da mio marito”, la reazione della Balivo ...

Furto al negozio Scarpamondo - il ladro indossa la maglia della Juve : la reazione del web è inevitabile : Esilarante episodio che si è verificato nelle ultime ore e che ha scatenato la reazione da parte del web. Furto nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Il Tirreno’ un ladro è entrato nel negozio Scarpamondo di Porta a Terra indossando una maglietta della Juventus, successivamente ha riempito lo zaino con due paia di scarpe che ha preso da alcune scatole posizionate sugli scaffali ed è scappato, i responsabili del negozio sono ...

Mediaset - colpaccio di Pier Silvio Berlusconi : balzo in Borsa dopo la creazione della holding Mfe : balzo in Borsa di Mediaset il cui titolo guadagna il 6,45 per cento a 2,87 euro a Piazza Affari. I consigli di amministrazione del Biscione e della controllata spagnola Mediaset España hanno deliberato venerdì 7 giugno la fusione nella nuova holding Mfe, MediaforEurope. Leggi anche: Pier Silvio e l'

Campidoglio a sostegno della creazione di impresa : domande entro il 17 giugno : Giovani e impresa, un binomio vincente. Roma Capitale investe sui giovani e scommette sulle idee vincenti per sostenere i loro

Commisso il nuovo presidente della Fiorentina : la reazione dal mondo del calcio ed il web si divide : Giornata storica in casa Fiorentina con il passaggio di mano dai della Valle a Commisso, il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè dichiara: “Oggi è un giorno importante per una delle nostre societa’. Voglio salutare con affetto e ringraziare i miei cari amici Diego e Andrea della Valle – afferma Micciche’ -. Il loro amore per la Fiorentina e per Firenze ha permesso di salvare il club dal fallimento, ...

Fabio Colloricchio fa sesso all’Isola spagnola - la reazione della ex Nicole Mazzocato : Era inevitabile che succedesse, e infatti è accaduto. In seguito al video di Fabio Colloricchio che fa sesso davanti alle telecamere di Supervivientes con Violeta Mangrinan, la sua ex Nicole Mazzocato ha esternato la propria opinione. D’altrone Fabio e Nicole, che si sono innamorati a Uomini e donne, sono stati tra le coppie più amate del dating show di Maria De Filippi e sono stati protagonisti di una lunga storia d’amore fatta di ...