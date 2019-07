De Laurentiis | «Sarebbe facile vincere uno scudetto e poi fallire subito dopo»

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il presidente del Napoli a 360° in diretta radio da Dimaro, affronta tanti temi, dalla SuperLega al mercato, passando per il desiderio didei tifosi. «Credo che la levatura internazionale il Napoli l’abbia sempre avuta tranne il bruttissimo periodo delMaradona e prima di noi. Era avviata da tempo, il Napoli ha vinto poco però sono cambiati anche i tempi e il calcio è diventato diverso dal passato e poi il Napoli ha perso tempo nei suoi primi 50 anni. Ogni volta che incontro i tifosi che mi chiedono “vinciamo lo” li vorrei accontentare e gli spiego che però l’importante è l’appartenenza sociale e quasi filologica a questo brand e a questa maglia. Siete napoletani e non potete non gioire che in questi ultimi 10 anni siamo stati l’unica squadra italiana ad essere sempre in Europa. Per mefacilissimo farloa qualunque costo e...

