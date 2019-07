Che smartphone compro con 100 euro?

Microsoft sta progettando dei controller Xbox per smartphone e tablet Che potrebbero essere perfetti per xCloud : Microsoft sta sperimentando alcuni prototipi di controller Xbox destinati a smartphone e tablet. Attraverso un documento che contiene una serie di immagini di questi prototipi, i controller progettati si collegherebbero ai lati del dispositivo in modo da offrire un'esperienza simile ai Joy-Con di Nintendo.Come riporta The Verge, questi controller consentono di essere flessibili e poco ingombranti rispetto a soluzioni già esistenti come GameCase, ...

Fate attenzione all’Agente Smith - un nuovo malware Che sta infettando milioni di smartphone in maniera subdola : Un nuovo malware, chiamato Agent Smith, sostituisce le applicazioni dagli smartphone con copie infette, che servono banner in maniera fraudolenta. L'articolo Fate attenzione all’Agente Smith, un nuovo malware che sta infettando milioni di smartphone in maniera subdola proviene da TuttoAndroid.

Microsoft sta progettando dei controller Xbox per smartphone e tablet Che potrebbero funzionare anChe con xCloud : Microsoft sta sperimentando alcuni prototipi di controller Xbox destinati a smartphone e tablet. Attraverso un documento che contiene una serie di immagini di questi prototipi, i controller progettati si collegherebbero ai lati del dispositivo in modo da offrire un'esperienza simile ai Joy-Con di Nintendo.Come riporta The Verge, questi controller consentono di essere flessibili e poco ingombranti rispetto a soluzioni già esistenti come GameCase, ...

Agente Smith - non quello di Matrix - è un nuovo malware Che sta infettando milioni di smartphone in maniera subdola : Un nuovo malware, chiamato Agent Smith, sostituisce le applicazioni dagli smartphone con copie infette, che servono banner in maniera fraudolenta. L'articolo Agente Smith, non quello di Matrix, è un nuovo malware che sta infettando milioni di smartphone in maniera subdola proviene da TuttoAndroid.

Cine Screen : opinioni amplificatore sChermo smartphone 3D - come funziona - prezzo Amazon e sito ufficiale : Cine Screen è un amplificatore schermo del tutto innovativo e originale. Questo strumento offre l’opportunità non solo di ingrandire la schermata del cellulare – andando di conseguenza ad aumentare le sue dimensioni -, ma permette anche di amplificare i suoni, la musica e i filmati. E’ adatto praticamente per qualsiasi tipo di dispositivo mobile: dallo smartphone al tablet, fino al pc. Basta poco per poter usufruire di questo ...

Lg G8s ThinQ - il senso dello smartphone Che legge le vene della mano : Si posiziona il palmo della mano a 10-20 centimentri dallo schermo, lui la riconosce, si accende e poi senza farsi toccare si può rispondere alle chiamate, chiuderle, avviare un'app...

I top smartphone Android della prima metà del 2019? Ecco le classifiChe : Master Lu, piattaforma cinese di benchmark per smartphone, ha pubblicato l'elenco dei migliori modelli della prima metà del 2019, classifica guidata da Huawei P30 L'articolo I top smartphone Android della prima metà del 2019? Ecco le classifiche proviene da TuttoAndroid.

AnChe Sony sta preparando uno smartphone pieghevole? : Anche Sony è al lavoro su uno smartphone pieghevole? L’indiscrezione è trapelata nelle scorse ore citando le soluzioni che il colosso nipponico adotterebbe per il suo primo esemplare con struttura espandibile, il cui hardware offrirebbe molto di Sony Xperia 1 (nella foto qua sopra. Rispetto agli altri modelli già presentati punterebbe in modo particolare sulla fotocamera principale dalle grandi performance. Riuscirà ad avere più ...

Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR Che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio : Huawei e HONOR sono pronte a rilasciare l'aggiornamento con la EMUI 9.1 per tanti nuovi smartphone, come comunicato nelle settimane passate. L'articolo Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio proviene da TuttoAndroid.

LG pronta a usare gli sChermi OLED di BOE per i suoi smartphone : Pare che LG Display non abbia possibilità di compiere progressi nello sviluppo di pannelli OLED per smartphone e LG si rivolgerà al produttore cinese BOE L'articolo LG pronta a usare gli schermi OLED di BOE per i suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Puffin OS promette di rendere qualsiasi smartphone una sCheggia - ma la storia non è nuova : Puffin OS è un sistema operativo basato su Android che promette prestazioni stellari grazie alle web apps e alla computazione basata su server cloud: riuscirà in questa impresa nella quale altri hanno già fallito? L'articolo Puffin OS promette di rendere qualsiasi smartphone una scheggia, ma la storia non è nuova proviene da TuttoAndroid.

Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR Che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio : Huawei e HONOR sono pronte a rilasciare l'aggiornamento con la EMUI 9.1 per tanti nuovi smartphone, come comunicato nelle settimane passate. L'articolo Ecco i 16 smartphone Huawei e HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 a luglio proviene da TuttoAndroid.

Gli apparecchi acustici futuristici Che si connettono allo smartphone : L’ipoacusia, cioè l’indebolimento dell’udito, e la conseguente necessità di utilizzare degli apparecchi acustici per sentire bene sono ancora tabù? Per rispondere siamo andati sul lago di Zurigo a Stafa, nel quartier generale di Sonova, multinazionale svizzera specializzata nel campo. Sono loro a realizzare molti degli auricolari utilizzati dagli arbitri di calcio e quelli in dotazione agli agenti di sicurezza, fino ad arrivare agli impianti ...

Canon IVY REC è una mini fotocamera Che si collega allo smartphone : addio GoPro? : Ecco la nuova mini fotocamera firmata da Canon: si chiama Canon IVY REC ed è grande come una chiavetta USB, con tanto di moschettone. L'articolo Canon IVY REC è una mini fotocamera che si collega allo smartphone: addio GoPro? proviene da TuttoAndroid.