Ascolti tv mercoledì 10 luglio 2019

Ascolti Tv Mercoledì 10 luglio : SuperQuark su Rai 1 - Manifest su Canale 5 - Blood & Treasure su Rai 2 : Ascolti Tv Mercoledì 10 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) SuperQuark – Rai 1 – milioni e % Blood & Treasure 1a TV – Rai 2 – milioni e %Chi l’ha visto? – Rai 3 – milioni e % Manifest 1a Tv Free – Canale 5 – milioni e %Quarto Grado – Rete 4 – mila e %Battiti Live – Italia 1 – mila e %Riusciranno i nostri Eroi – La7 – mila e %French Kiss – TV8 – mila e %Wolverine: L’Immortale – Nove – 407 mila e 2.2%N.B.: ...

Ascolti TV | Mercoledì 3 luglio 2019. Manifest parte dal 14.5%. SuperQuark 10.4% - le Universiadi 8.4% : Piero Angela Su Rai1 SuperQuark hanno conquistato 1.828.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 2.567.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 la Cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 ha interessato 1.420.000 spettatori pari all’ 8.4% di share. Su Italia 1 E.T. Extraterrestre ha catturato l’attenzione di 794.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto ...

Ascolti Tv Mercoledì 3 luglio : il debutto di Manifest su Canale 5 (14.5%) - il dato di Stranger80s su Italia 1 : Ascolti Tv Mercoledì 3 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Manifest 1a Tv Free – Canale 5 – 2.57 milioni e 14.5%Chi l’ha visto? – Rai 3 – 1.79 milioni e 10.8%SuperQuark – Rai 1 – 1.83 milioni e 10.4%Universiadi 2019 – Cerimonia d’apertura – Rai 2 -1.42 milioni e 8.4%I Legnanesi – Rete 4 – 829 mila e 5.1%E.T. Extraterrestre – Italia 1 – ...

Ascolti tv mercoledì 3 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 SuperQuark ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Universiadi 2019 - Cerimonia di apertura ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Manifest, prima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film E.T. L'Extraterrestre ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 I ...

Ascolti Tv Mercoledì 3 luglio : il debutto di Manifest su Canale 5 (14.5%) - Stranger80s su Italia 1 : Ascolti Tv Mercoledì 3 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Manifest 1a Tv Free – Canale 5 – 2.57 milioni e 14.5%Chi l’ha visto? – Rai 3 – 1.79 milioni e 10.8%SuperQuark – Rai 1 – 1.83 milioni e 10.4%Universiadi 2019 – Cerimonia d’apertura – Rai 2 -1.42 milioni e 8.4%I Legnanesi – Rete 4 – 829 mila e 5.1%E.T. Extraterrestre – Italia 1 – ...

Ascolti TV | Mercoledì 3 luglio 2019. Manifest parte dal 14.5% - SuperQuark al 10.4% : Piero Angela Su Rai1 SuperQuark hanno conquistato 1.828.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 2.567.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 la Cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 ha interessato 1.420.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 E.T. Extraterrestre ha catturato l’attenzione di 794.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto ...

Ascolti TV | Mercoledì 3 luglio 2019 : Piero Angela Su Rai1 SuperQuark hanno conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la Cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 E.T. Extraterrestre ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ...

Ascolti Tv Mercoledì 3 luglio : il debutto di Manifest su Canale 5 - Stranger80s su Italia 1 : Ascolti Tv Mercoledì 3 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)SuperQuark – Rai 1 – milioni e %Universiadi 2019 – Cerimonia d’apertura – Rai 2 – milioni e %Chi l’ha visto? – Rai 3 – milioni e % Manifest 1a Tv Free – Canale 5 – milioni e %I Legnanesi – Rete 4 – milioni e %E.T. Extraterrestre – Italia 1 – milioni e %Hawthorne – La7 ...

Ascolti TV | Mercoledì 26 giugno 2019. Basta il 13% a Superquark per vincere - Riviera parte con l’11.4%. I Legnanesi 5.9% : Riviera Nella serata di ieri, Mercoledì 26 giugno 2019, su Rai1 il debutto della nuova stagione di Superquark ha conquistato 2.257.000 spettatori pari al 13% di share (qui gli Ascolti del debutto dello scorso anno). Su Canale 5 l’esordio della serie Riviera ha raccolto davanti al video 1.880.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Un’Estate in Provenza ha interessato 1.487.000 spettatori pari all’8% di share. Su ...

Ascolti Tv Mercoledì 26 giugno - Riviera 11.4% su Canale 5 tra Superquark 13% e Chi l’ha visto? : Ascolti Tv Mercoledì 26 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Riviera 1 1a Tv free – Canale 5 – 1.88 milioni e 1.4%Superquark – Rai 1 – 2.25 milioni e 13%Chi l’ha visto – Rai 3 – 1.6 milioni e 9.8%Un’estate in Provenza – Rai 2 – 1.48 milioni e 8%Amici come noi – Italia 1 – 1.15 milioni e 6.2%I Legnanesi – Rete 4 – mila e 5.9%A spasso con ...