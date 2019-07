Stati Uniti femminile | Rapinoe | “Se Trump ci invitasse non andrebbe nessuno…”

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti e Ucraina si guadagnano la finale maschile - la Croazia costringe l’Italia a giocare per l’11° posto : Dopo due semifinali da brivido, con l’emozione dell’ultimo tiro vissuta in entrambe le occasioni, saranno Stati Uniti e Ucraina a giocarsi l’oro del Basket maschile nella finale delle Universiadi in corso di svolgimento a Napoli (benché i due incontri in questione si siano tenuti ad Avellino). La formazione americana, che poi è quella della Clemson University, soffre tantissimo contro Israele, protagonista di una partenza shock ...

Scontro diplomatico Stati Uniti – Gran Bretagna - Trump : “L’ambasciatore britannico è un idiota” : Pieno Scontro diplomatico fra Washington e Londra: dopo la pubblicazione di alcune mail dell'ambasciatore britannico negli Stati Uniti, in cui il presidente Donald Trump veniva definito un inetto incompetente, l'inquilino della Casa Bianca passa all'attacco: "È un idiota pomposo. Non tratteremo più con lui. Almeno la buona notizia è che presto il Regno Unito avrà un nuovo premier".

Bicentenario della presenza diplomatica degli Stati Uniti a Firenze : annullo filatelico : Uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane per celebrare i 200 anni della presenza diplomatica degli Stati Uniti a Firenze.

Basket femminile - Universiadi 2019 : la finale sarà tra Australia e Stati Uniti : L’ultimo atto del torneo di Basket femminile alle Universiadi 2019 di Napoli vedrà protagoniste Australia e Stati Uniti. Le Australiane hanno sconfitto in semifinale il Portogallo per 56-49 al termine di una partita che si è decisa nell’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 20-9 in favore delle Aussie. Le americane, invece, hanno superato il Giappone per 89-84. Match ad altissimo punteggio e anche questo che si è deciso negli ...

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti-Israele e Australia-Ucraina le semifinali nel torneo maschile - Italia vittoriosa sulla Cina : Si avvia verso la conclusione il programma di gare del torneo di Basket maschile delle Universiadi di Napoli 2019. Nella giornata odierna si sono disputate le quattro sfide dei quarti di finale che hanno lasciato soltanto quattro squadre in lotta per le medaglie. Nel pomeriggio si sono disputati anche gli incontri della seconda parte del tabellone, decisivi per determinare la classifica finale dalla nona alla sedicesima posizione. Dopo ...

Gli Stati Uniti vincono i mondiali femminili - Orange stese in finale : Gli Stati Uniti hanno vinto per la quarta volta, la seconda consecutiva, i mondiali di calcio femminili. Nella finalissima al parco olimpico di Lione

Gold Cup - il Messico è campione per l’ottava volta : Stati Uniti ko 1-0 [VIDEO] : E’ un gol di Jonathan dos Santos, centrocampista dei La Galaxy, a regalare la Gold Cup 2019 al Messico. A partire meglio sono gli Usa che vanno vicini al gol con Pulisic, attento Ochoa. Poco dopo è Altidore a sprecare da buona posizione. Al 51′ arriva la più grande occasione per la nazionale a stelle e strisce: il colpo di testa di Morris viene salvato sulla linea da Guardado. Da qui in avanti, il Messico prende il controllo ...

Mondiali di calcio femminile – Vincono ancora gli Stati Uniti : la reazione di Trump : Donald Trump si complimenta con la Nazionale femminile statunitense di calcio dopo la vittoria ai Mondiali 2019 La Nazionale statunitense femminile si conferma campione del mondo di calcio femminile: Rapinoe e compagne hanno trionfato oggi contro l’Olanda, alzando al cielo per la quarta volta la coppa del mondo. Una grande gioia per il Presidente Trump: “congratulazioni alla squadra di calcio femminile Usa per la vittoria della ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : Giappone-Stati Uniti e Portogallo-Australia in campo domani per conquistare la finale : Si avvia alla conclusione il calendario del torneo di Basket femminile delle Universiadi di Napoli 2019. Nella giornata odierna sono andate in scena le sfide dei quarti di finale e sono rimaste soltanto quattro formazioni in lotta per la medaglia d’oro. Il programma in realtà è stato molto più ricco dal momento che parallelamente si sono svolti anche gli incontri della parte bassa del tabellone, funzionali solamente a definire la ...

Basket - Mondiali Under 19 2019 : Stati Uniti sul trono iridato - Mali orgoglioso ma sconfitto : Dopo lo smacco di due anni fa, subito dal Canada di RJ Barrett in semifinale, gli Stati Uniti tornano sul tetto del mondo Under 19, conquistando il titolo iridato di categoria per la sesta volta. A soccombere in finale è il Mali con il punteggio di 93-79, che però è decisamente poco veritiero per quanto si è visto nel corso del match. Migliori realizzatori sono da una parte Cade Cunningham con 21 punti, dall’altra dall’altra Abdoul ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : gli Stati Uniti vincono il titolo nel Mixed Team skeet juniores. Italia 4a : Alexander Joseph Alin e Austen Jewell Smith, ce l’hanno fatta. Gli statunitensi sono campioni iridati juniores del Mixed Team di skeet, per l’edizione 2019 dei Mondiali di Tiro a volo in corso di svolgimento a Lonato. Al termine di una finale nervosa e più complicata di quello che racconta il 32/40-27/40 conclusivo, gli americani sono riusciti a spuntarla nei confronti della coppia russa formata da Mark Eshchanov ed Elena Bukhonova ...

Stati Uniti Campioni del Mondo di calcio femminile! Netto 2-0 all’Olanda : decide Rapinoe - la regina delle marcatrici : Gli Stati Uniti vincono il Mondiale di calcio femminile: Olanda sconfitta 2-0 in finale dalle reti di Rapinoe e Lavelle Erano le favorite della vigilia e il pronostico è stato rispettato. In una finalissima tra campionesse, che ha messo l’una di fronte all’altra la squadra Campione del Mondo in carica e quella campione d’Europa, gli Stati Uniti hanno battuto l’Olanda per 2-0 firmando il back to back del titolo vinto ai Mondiali di Canada ...

Gli Stati Uniti hanno vinto i Mondiali femminili : La nazionale di calcio statunitense è la più forte al mondo per la quarta volta nella sua storia: nella finale di Lione ha battuto 2-0 l'Olanda

Stati Uniti contro Olanda nella finale dei Mondiali femminili : Oggi pomeriggio a Lione gli Stati Uniti possono vincere il loro quarto Mondiale, ma l'Olanda è una squadra forte