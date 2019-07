Savona | in ospedale con febbre alta | bimbo di 3 mesi ricoverato in rianimazione per

fanpage

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il piccolo si era presentato con i familiari al pronto soccorso pediatrico dell'dicone condizioni giudicate non stabili dai medici. "È immediatamente scattata la proceduta per sospetta sepsi meningoococcica"e sono stati allertati i colleghi delladell' Istituto Gaslini di Genova per il trasferimento. Viste le condizioni, il piccolo è stato sedato e intubato prima del trasporto.

