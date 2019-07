Migranti : Trenta - ‘Libia? Porto con caratteristiche particolari ma si esagera’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “La Libia è un Porto che ha caratteristiche particolari, però ci sono delle esagerazioni. Ieri si è parlato di Migranti in pericolo ma quei Migranti sono andati via perché l’Iom era andata a chiedere di spostare 50 persone. Bisogna guardare tutto con tranquillità, senza polarizzare”. Così il ministro dela Difesa, Elisabetta Trenta, rispondendo alle domande dei giornalisti all’uscita ...

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – "Il tema delle migrazioni è un problema, va gestito insieme e il Paese dovrebbe andare tutto nella stessa direzione, senza farne un tema politico". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, lasciando il vertice a Palazzo Chigi sui migranti.

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – "Nonostante l'agitazione del momento, stiamo lavorando tutti insieme per la sicurezza del Paese. Le navi prendono ordini dal ministro di riferimento. Bisogna comprendere bene che ogni ministro ha una sua area di competenza, nelle aree di concorso in cui si partecipa insieme alla competenza di un altro ministero ci si coordina. Ma l'ordine viene sempre dal ministro di riferimento". Lo

Vertice sui Migranti - Trenta : "Le navi devono prendere gli ordini dal ministro competente" : Terminata la riunione a Palazzo Chigi. Conte: "Incontro proficuo". Secondo la titolare della Difesa, dalla Libia non arrivano pericoli eccessivi, mentre sono aumentati gli sbarchi di immigrati provenienti dalla Tunisia

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il blocco dei porti da parte delle navi della Marina per frenare l'immigrazione? "Ma guardate, io questa cosa l'ho letta dai giornali perché il ministro Salvini non me l'ha chiesta". Così la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, lasciando il vertice a Palazzo Chigi sull'immigrazione. A chi gli domanda se quella di Salvini fosse una provocazione per finire sui giornali,

Migranti - la replica del Viminale a Trenta : con Sophia 18mila Migranti tutti in Italia : Il Viminale replica alle dichiarazioni della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, che aveva difeso la missione europea Sophia. "18.390 migranti in Italia con la missione Sophia", comunicano fonti del ministero. E Matteo Salvini: "Ditemi se il contrasto dell’immigrazione clandestina è recuperare decine di miglia di immigrati in giro per il Mediterraneo e portarli tutti in Italia".

Migranti - scontro al governo con Salvini - il Ministro Trenta : 'Si sarebbe potuto evitare' : Affermare che la ministra Trenta è irritata con Salvini è dir poco. "Quanto sta accadendo in questi giorni con i Migranti si sarebbe potuto evitare", dichiara oggi al Corriere della Sera. "Lo avevo detto a Salvini, senza missione Sophia torneranno le Ong. Non mi ha voluta ascoltare ed ora si lamenta. Manderò le navi a pattugliare il Mediterraneo per combattere i trafficanti". È tornata, quindi, la tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle sui ...