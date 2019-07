Maltempo | Riviera del Conero devastata | spiagge spazzate via a Numana e Sirolo | “peggio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Peggio di un Uragano. Le testimonianze delche ieri pomeriggio ha colpito le Marche provocando purtroppo anche una vittima a Osimo durante la bufera, sono terribili. Dopotutto il vento ha raggiunto i 150km/h, proprio come un Uragano di 1ª Categoria nella scala Saffir-Simpson. I fenomeni estremi con una tempesta di vento, pioggia e grandine, hanno devastato ladel, colpendo in modo particolare, provocando la caduta di numerosi alberi, oltre ad allagamenti e incidenti. Danni alle strutture turistiche sulla costa fanese e sulladel, mentre ad Ancona sono state decine le persone soccorse per incidenti stradali e forti disagi si sono registrati in tutte le province e nel capoluogo. Stamattina si registrano danni ingenti a strutture ricettive turistiche della costa adriatica dopo la bufera di pioggia, vento e grandine di ieri pomeriggio. ...

