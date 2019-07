Lega | Pd | ‘uomo Salvini traffica con Mosca per avere fondi? ministro in aula’**

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Il plenipotenziario diper gli affari conpizzicato are con i russi per ottenere finanziamenti per il suo partito e per influenzare il nostro voto? Carovai ama prima vieni a spiegare in Parlamento. Altro che prima gli italiani. Prima i russi”. Lo scrive in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli. La vicenda viene riferita da Buzz News. L'articolo: Pd, ‘uomoconperin aula’** Meteo Web.

le_marmiton_ : RT @pistelligoffr: In attesa di capire un po’ di più dell’audio di Buzzfeed, utile un ripasso in omaggio ai colleghi de ?@espressonline? c… - Miti_Vigliero : 'Gianluca Savoini, ex portavoce di Salvini e considerato l’uomo che ha facilitato le relazioni fra la Lega e il par… - RobertoRenga : RT @pistelligoffr: In attesa di capire un po’ di più dell’audio di Buzzfeed, utile un ripasso in omaggio ai colleghi de ?@espressonline? c… -