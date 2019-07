La Switch Pro? Non arriverà presto

Nintendo prevede di spostare parte della produzione di Switch fuori dalla Cina : Nintendo prevede di spostare parte della produzione di Switch in Vietnam, fuori dalla Cina, per diversificare i siti produttivi, ha detto a Reuters un portavoce del produttore giapponese di videogiochi.La mossa renderebbe Nintendo l'ultima società a trasferire la produzione fuori dalla Cina, in mezzo a una guerra commerciale con gli USA caratterizzata da alte tariffe di importazione.Nintendo prevede di effettuare il parziale spostamento in ...

Nintendo punterà sulla base di Switch installata per contrastare il divario con PS5 e Project Scarlett : È ben noto a tutti che Nintendo Switch sia una console meno potente rispetto a PlayStation 4 e Xbox One. Tuttavia, attualmente questa differenza è accettata a causa del fatto che questi sistemi sono legati a televisori e il punto di forza di Switch è la portabilità.C'è stato un numero elevato di porting da quando è stato lanciato Switch, che vanno da giochi più vecchi a quelli che vengono pubblicati contemporaneamente. La performance dei porting ...

Il prossimo Tegra X1 di Switch sembra in grado di fornire più prestazioni e maggiore durata della batteriaery life : L'E3 di quest'anno ha portato con sé un porting sensazionale per Switch, ma le speranze che Nintendo avrebbe svelato la tanto chiacchierata revisione (o revisioni) hardware di Switch sono svanite. Questi restyling non si sono infatti visti, ma dovrebbero arrivare in un futuro non troppo remoto. E benché non conosciamo nulla riguardo alla loro forma e al loro aspetto, il processore centrale del nuovo hardware sta finendo sotto i riflettori. Il ...

Offerte Amazon Giovedì 4 : Apple iMac e iPad Pro - Fritz!Box 7590 - Nintendo Switch - tanti smartphone e la nostra selezione delle migliori offerte! : Nelle Offerte Amazon del Giorno troverete costantemente aggiornate le Offerte che Amazon dedica ai suoi utenti, con sconti ed Offerte lampo su tantissime categorie differenti come: smartphone, accessori, computer, gaming, fotografia, elettronica e molto altro! leggi di più...

Remothered : Tormented Fathers approda sulla console ibrida Nintendo Switch questo mese : Attraverso un comunicato stampa, Darril Arts e Stormind Games annunciano che i possessori di Nintendo Switch potranno finalmente giocare a Remothered: Tormented Fathers a partire dal 26 luglio.Remothered è un gioco di Darril Arts, creato e diretto da Chris Darril e sviluppato da Stormind Games. Il porting su Switch è stato fatto da DICO Co., Ltd. Il gioco ha raccolto incredibili apprezzamenti e numerosi premi sin dalla sua prima versione e ora ...

Non solo Switch Mini : Nintendo potrebbe lanciare anche Switch Pro : Da tempo ormai si parla di una revisione di Nintendo Switch, con Nintendo che avrebbe in programma il lancio di una versione "Mini" e una più performante.Nella mattinata di oggi, vi abbiamo riportato le ultime voci su Switch Mini, emerse grazie all'immagine di un nuovo accessorio di Bigben pensato proprio per la fantomatica nuova console.Tuttavia, nell'immagine che vi avevamo proposto, si leggeva "Switch Mini 2" e, come riportato da ...

Halo e Gears potrebbero approdare su Nintendo Switch? : Microsoft ha sempre mostrato una certa apertura mentale nel mercato videoludico, basti pensare a come Cuphead sia approdato su switch nonstante fosse uscito come esclusiva. Per cui la domanda che si pongono i fan è spontanea: ci sono possibilità che i marchi di Halo e Gears possano approdare al di fuori di Xbox, magari su Switch?Phil Spencer risponde: "I giochi sono in sé per sé molto importanti per gli utenti. Ma assicurarsi che esista un ...

Switch Mini in arrivo? Il rumor parte da una mail di un produttore cinese di accessori : HonSon Group è un'azienda cinese leader nella fabbricazione di accessori non solo per Nintendo Switch, ma anche per altre piattaforme. Recentemente l'azienda ha inviato una particolare mail dove si menzionano accessori dedicati ad una particolare versione della console della grande N nominata "Switch Mini".Secondo quanto riportato da Nintendo Everything, la società avrebbe inviato una mail ad utente Twitter, CptnAlex, ambasciatore di Wicked Cool ...

E3 2019 : Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order si prepara ad approdare su Nintendo Switch : La serie Marvel Ultimate Alliance ritorna per la prima volta in 10 anni, con un nuovo RPG d'azione, esclusivamente su Nintendo Switch.In questo titolo, i giocatori possono assemblare il team di supereroi Marvel definitivo scegliendo tra tantissimi personaggi tratti da serie come Avengers, Guardiani della Galassia, X-Men e molte altre.Facendo squadra con gli amici, dovranno fermare il tiranno cosmico Thanos e i suoi spietati seguaci prima che ...

E3 2019 : Animal Crossing New Horizon arriverà finalmente su Nintendo Switch a partire dal prossimo anno : Animal Crossing: New Horizons è stato finalmente mostrato durante il Nintendo Direct all'E3 2019. Da quello che abbiamo potuto osservare dal trailer la grafica rispetto al suo predecessore (Animal Crossing: New Leaf) su Nintendo 3DS sembra milgiorata di molto.Animal Crossing: New Horizons catapulterà i giocatori sull'isola deserta Nook Inc. Nel trailer, il nostro eroe sfreccia intorno a un'isola, raccogliendo materiali e creando una serie di ...

E3 2019 : Resident Evil 5 e 6 approdano su Nintendo Switch : Nintendo Switch sta per ottenere due nuovi titoli firmati Capcom. Stiamo parlando di Resident Evil 5 e 6 che approderanno sulla console ibrida in autunno.Questi due titoli si uniscono a una già lunga lista di giochi survival horror su Switch. Negli ultimi due anni, Capcom ha rilasciato il remake di Resident Evil, Resident Evil 0, Resident Evil 4, Resident Evil Revelations e Resident Evil Revelations 2 per Switch.Resident Evil 5 è stato ...

Slay the Spire : l'ispirato rogue-like deck-builder arriverà il prossimo mese su Nintendo Switch : Grazie alla segnalazione di Gematsu apprendiamo che l'ispirato rogue-like deck-builder Slay the Spire sarà lanciato tramite il Nintendo eShop il 6 giugno, come annunciato dallo sviluppatore MegaCrit.Il gioco che fonde card game e roguelike è stato lanciato per la prima volta per PC nel gennaio 2019 e ha visto la sua prima versione per console il 21 maggio con la pubblicazione della versione per PlayStation 4.Nella panoramica del gioco, tramite ...