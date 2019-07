Comune di Chieti Di Primio ritira sue dimissioni

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2019)- Il sindaco diUmberto Diha annunciato di averto le, presentate 20 giorni fa dopo che, a causa dell'assenza del gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e di altri consiglieri della maggioranza di centrodestra, aveva dovutore la delibera sul bilancio di previsione. Scongiurato il commissariamento. "Ci sono tre ragioni che mi hanno spinto are le- ha detto in conferenza stampa - Rispetto per le migliaia di persone che mi hanno chiesto di farlo; rispetto nei confronti dei 10 consiglieri comunali e della Giunta, che ha voluto ripensassi alla mia decisione. L'ho fatto con grandissimo senso di dispiacere personale: umanamente non le avreite perché disgustato da quanto è successo; politicamente l'ho fatto perchérle vuol dire non fare arrivare un commissario, avere ...

