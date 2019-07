Chi è Caterina Varzi, la moglie di Tinto Brass (Di mercoledì 10 luglio 2019) Caterina Varzi è la seconda moglie di Tinto Brass e sua musa ispiratrice. 58 anni e una passione per la psicanalisi, Caterina ha condiviso vita privata e lavoro con il maestro dell’eros. Il primo incontro è avvenuto nel 2008, poco tempo dopo la morte di Carla Cipriani, l’amatissima prima moglie del regista, soprannominata Tinta. A unirli la passione per il cinema e un sentimento cresciuto a poco a poco durante una collaborazione. “Seguivo una trattativa per una società di produzione” ha rivelato lei, raccontando il primo incontro. Avvocato di successo, Caterina ha rivoluzionato la sua vita da quel momento, diventando co-sceneggiatrice, musa ispiratrice e consigliera di Tinto Brass.



“Credo di aver preso il suo posto, ma solo dal punto di vista professionale” aveva svelato nel 2009 parlando di Tinta, prima moglie del regista, durante la presentazione di un corto. Un anno dopo però le cose erano cambiate: quando il regista era stato colpito da un ictus Caterina era rimasta al suo fianco, aiutandolo e sostenendolo in un momento molto difficile. “Senza di lei non sarei qui – aveva confessato lui nel 2013 -. Quando ho ripreso coscienza ed ero immobile e non riuscivo a parlare Caterina era lì e io riuscivo a pensare solo: quanto sei bella. È stato un momento difficile, la verità è che ho pensato anche al suicidio. Invece eccomi qui. Caterina mi ha riportato alla vita e alla memoria”. (Di mercoledì 10 luglio 2019)è la secondadie sua musa ispiratrice. 58 anni e una passione per la psicanalisi,ha condiviso vita privata e lavoro con il maestro dell’eros. Il primo incontro è avvenuto nel 2008, poco tempo dopo la morte di Carla Cipriani, l’amatissima primadel regista, soprannominata Tinta. A unirli la passione per il cinema e un sentimento cresciuto a poco a poco durante una collaborazione. “Seguivo una trattativa per una società di produzione” ha rivelato lei, raccontando il primo incontro. Avvocato di successo,ha rivoluzionato la sua vita da quel momento, diventando co-sceneggiatrice, musa ispiratrice e consigliera di“Credo di aver preso il suo posto, ma solo dal punto di vista professionale” aveva svelato nel 2009 parlando di Tinta, primadel regista, durante la presentazione di un corto. Un anno dopo però le cose erano cambiate: quando il regista era stato colpito da un ictusera rimasta al suo fianco, aiutandolo e sostenendolo in un momento molto difficile. “Senza di lei non sarei qui – aveva confessato lui nel 2013 -. Quando ho ripreso coscienza ed ero immobile e non riuscivo a parlareera lì e io riuscivo a pensare solo: quanto sei bella. È stato un momento difficile, la verità è che ho pensato anche al suicidio. Invece eccomi qui.mi ha riportato alla vita e alla memoria”.

Nel 2017 le nozze, seguite da un’aspra battaglia legale con i figli di Tinto Brass. Proprio in quell’anno infatti aveva presentato un’istanza contro il padre, temendo che non fosse in grado di amministrare il suo patrimonio. Il giudice aveva dato ragione ai figli del cineasta, nominando però come amministratrice proprio Caterina Varzi.



“Sarà la felice conclusione della mia esistenza – aveva confessato Tinto il giorno del matrimonio, arrivato a 84 anni, al Corriere della Sera -. Quando io non sarò più in grado di badare a me stesso, Caterina sceglierà per me la cosa giusta. Le consegno la chiave della mia vita, sicuro che la girerà al momento giusto”. “Voglio essere libero di decidere come morire, prima di perdere la dignità – aveva aggiunto -. Abbiamo un patto molto forte che vogliamo suggellare con il matrimonio”.