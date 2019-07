Boxe | a Roma Blandamura vs Morrison | giovedì 11 luglio su DAZN

Boxe - Fabio Turchi infortunato al braccio destro : domani non sarà sul ring a Roma - Cataldo sfiderà McCarthy : Fabio Turchi si è infortunato al braccio destro e dunque domani sera non potrà salire sul ring a Roma per affrontare il britannico Tommy McCarthy, il toscano avrebbe dovuto difendere la cintura internazionale WBC dei pesi massimi leggeri che aveva conquistato lo scorso novembre a Firenze e che aveva difeso ad aprile sempre nel capoluogo toscano ma purtroppo questo problema fisico lo ha costretto a dare forfait. Il ribattezzato Stone Crusher, che ...

Boxe - Giovanni De Carolis conserva l’internazionale WBC : sconfitto Gevor a Roma. Cintura per Michael Magnesi : Spettacolare serata di Boxe al Parco della Pace di Roma, la riunione BBT ha regalato grandissime emozioni al pubblico della capitale presente in massa all’Anfiteatro di via di Monte Stallonara. Giovanni De Carolis, in passato Campione del Mondo WBA dei supermedi, ha conservato la Cintura internazionale WBC che aveva conquistato lo scorso dicembre: il padrone di casa ha sconfitto l’armeno Khoeren Gevor per verdetto unanime (117-112; ...

Boxe - Mirko Geografo conquista il titolo internazionale WBA dei medi! Sconfitto Juarez a Roma : Mirko Geografo ha conquistato il titolo internazionale WBA dei pesi medi. Il pugile italiano ha Sconfitto il messicano Abraham Juarez per decisione unanime: 116-112, 116-112, 115-113. Il Romano si è imposto di fronte al nutrito pubblico dell’Atlantico Live di Roma, un successo netto per l’idolo di casa che è riuscito a vincere con autorevolezza contro un avversario particolarmente ostico e impegnativo. L’incontro organizzato ...