Windows 10 May Update | disponibile la build 18362 239

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.207 [Agg. Pubblico] : [Aggiornamento] Da questa sera, l’aggiornamento cumulativo è disponibile al download anche per gli utenti non partecipanti al programma Insider. Articolo originale (24/06/2019), È da qualche ora disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Insider con Windows 10 May 2019 Update: si tratta della build 18362.207. Il nuovo aggiornamento è numerato KB4501375 ed è disponibile al download per i partecipanti al programma ...

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.175 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti con a bordo Windows 10 May 2019 Update: si tratta della build 18362.175. Changelog Addresses a security vulnerability by intentionally preventing connections between Windows and Bluetooth devices that are not secure and use well-known keys to encrypt connections, including security fobs. If BTHUSB Event 22 in the Event Viewer states, “Your Bluetooth device ...

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.145 [Agg. Pubblico] : [Aggiornamento] Da questa mattina, l’aggiornamento cumulativo è disponibile al download anche per gli utenti non partecipanti al programma Insider. Articolo originale (24/05/2019), Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Insider con Windows 10 May 2019 Update: si tratta della build 18362.145. Il nuovo aggiornamento è numerato KB4497935 ed è disponibile al download per i partecipanti al programma ...

Windows 10 May 2019 Update : avviato il roll-out : Durante la serata di ieri, Microsoft ha ufficialmente avviato il roll-out di May 2019 Update, il settimo grande aggiornamento di Windows 10. Questo significa che adesso anche gli utenti non Insider possono installare la nuova versione dell’OS targato Redmond recandosi in Windows Update o utilizzando il tool Upgrade Assistant senza perdere alcun dato. In alternativa, è possibile effettuare un’installazione pulita e creare supporti di ...

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.116 : Microsoft ha rilasciato ieri sera un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Insider con Windows 10 May 2019 Update: si tratta della build 18362.116. Il nuovo aggiornamento è numerato KB4505057 ed è disponibile al download per i partecipanti al programma Windows Insider nei canali di distribuzione Slow e Release Preview. Changelog Addresses an issue that may prevent access to some gov.uk websites that don’t support HTTP Strict Transport ...

Windows 10 May 2019 Update : elenco delle principali novità : Il roll-out di Windows 10 May 2019 Update, identificato come versione 1903, si sta ormai avvicinando e dovrebbe iniziare verso la fine del mese in corso. L’aggiornamento è attualmente testato dai partecipanti al programma Insider nei rami di distribuzione Slow Ring e Release Preview. In questo articolo raccoglieremo brevemente le principali feature che faranno il loro debutto con il nuovo aggiornamento delle funzionalità. Nuovo tema chiaro e ...