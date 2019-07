Napoli | Ancelotti a tutto tondo | “La 10 a James? L’importante è la maglia azzurra

Napoli - Ancelotti ai tifosi di Dimaro «La 10 a James? Basta sia nostro» : «La 10 a James? Figuratevi se ci penso, l?importante è che sia azzurra. Serve tempo e pazienza». Carlo Ancelotti accende così la serata di Folgarida,...

Calciomercato Napoli - Ancelotti : “James Rodriguez? Tempo e pazienza” : Carlo Ancelotti, da Dimaro, certifica l’assalto del Napoli a James Rodriguez e chiarisce: “Insigne per Icardi? No, Lorenzo è il nostro capitano”.“powered by Goal”Carlo Ancelotti ammette la suggestione James Rodriguez, ma invita a volare basso. Da Dimaro, durante un incontro coi tifosi, il tecnico del Napoli ha parlato anche del fantasista colombiano.“La numero 10 a James? L’importante è che sia la maglia azzurra, ...

Napoli - Ancelotti ai tifosi di Dimaro «La 10 a James? Basta sia nostro» : «La 10 a James? Figuratevi se ci penso, l?importante è che sia azzurra. Serve tempo e pazienza». Carlo Ancelotti accende così la serata di Folgarida,...

Napoli - è la notte dei tifosi a Dimaro : live l'incontro con Ancelotti : Il ritiro del Napoli in Val di Sole entra già nel vivo con l'atteso incontro tra i protagonisti azzurri e i tanti cuori azzurri arrampicatisi fin su in Trentino per seguire da vicino la...

Mercato Napoli - sarebbe pronto il terzo colpo per Ancelotti : il giovane talento Elmas : La sessione estiva di calcioMercato è in gran fermento e tutti i club del nostro campionato e di quelli esteri si stanno muovendo per mettere a segno colpi importanti. Tra le squadre sicuramente più attive in questo periodo c'è il Napoli di Aurelio De Laurentiis, intenzionato più che mai a mettere a disposizione del suo allenatore Carlo Ancelotti una formazione quanto più competitiva possibile e in grado di togliere finalmente il titolo dalle ...

Mirko Calemme : “Le parole di Ancelotti hanno fatto capire le intenzioni del Napoli - per James ci vuole uno sforzo importante” : Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo AS é intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando le parole di Ancelotti in conferenza stampa : “Quello che ha detto Ancelotti fa capire che il Napoli vuole James. L’ostacolo principale in questo momento è la formula, perché il Napoli vuole il prestito, ma il Real Madrid vuole darlo via a titolo definitivo essendo consapevole che già è stato ...

Napoli - parla Ancelotti : “Apprezzo Icardi ma nulla di più. Manolas fortissimo” : Napoli parla Ancelotti. Il Napoli in raduno: “Quest’anno alziamo l’asticella” – “Ci dobbiamo comparare con Juventus e Inter. Il Napoli è una delle poche società che non ha cambiato l’allenatore. È una squadra già conosciuta. Sarà un Napoli in linea con quello che è stato l’anno scorso”. Parola di Carlo Ancelotti, alla prima conferenza stampa […] L'articolo Napoli, parla Ancelotti: ...

Ancelotti fissa gli obiettivi del Napoli : gioco collaudato - da scudetto? : Ancelotti fissa gli obiettivi del Napoli: vogliamo vincere qualcosa. "Sono convinto che quest'anno vedremo un Napoli migliore, con meno incognite

Serie A - Ancelotti carica il Napoli : Dopo il secondo posto nella passata stagione di Serie A, il Napoli di Carlo Ancelotti (al secondo anno su questa panchina) sognano in grande. E dal ritiro di Dimaro il tecnico suona la carica. Molte delle big di Serie A hanno cambiato allenatore, prima ancora di cominciare il loro mercato. Il Napoli no, ha varato la linea della continuità con Carlo Ancelotti. E l’allenatore emiliano, che ha vinto praticamente ovunque sia nei campionati ...

Napoli - è il giorno di Ancelotti : «Faremo meglio dello scorso anno» : Inviato a Dimaro-Folgarida La strategia sul mercato, gli obiettivi per la prossima stagione del Napoli, l'importanza di Manolas in difesa, cosa si aspetta da Insigne da capitano: Ancelotti...

Ancelotti su Icardi : “Un grande giocatore - apprezzato non solo dal Napoli però” : Non solo James Rodriguez tra i nomi accostati al Napoli in questo mercato che sta riservando non poche sorprese per i tifosi. Anche Mauro Icardi, che Marotta ha ufficialmente posto sul mercato ieri nella conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, è tra i nomi che potrebbero arrivare per rinforzare l’attacco azzurro. In conferenza a Dimaro Carlo Ancelotti ha risposto ad una domanda sull’attaccante argentino. Non parla di ...

Ancelotti su James : “Ha tanta qualità - ma non ne parlo finché non è un giocatore del Napoli” : Carlo Ancelotti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a Dimaro nella prima conferenza stagionale. Tante le domande sul prossimo Napoli e sui nomi accostati al mercato. Uno tra tutti il suo pupillo James Rodriguez, dato per certo fino a pochi giorni fa, ma per cui adesso l’interesse dell’Atletico potrebbe cambiare le carte in tavola. “James Rodriguez? è un calciatore che conosco bene e che ha tanta qualità. Purtroppo al ...

Ancelotti : “Da Insigne mi aspetto atteggiamento da capitano. Il Napoli non ha l’acqua alla gola. Sarri alla Juventus? Questo è il professionismo” : “Cosa mi aspetto da questa stagione? siamo una delle squadre che non ha cambiato nulla, forse l’unica. Vi posso dire che sarà un Napoli in linea con quello che è stato l’anno scorso però vogliamo fare però meglio. Non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, c’è rammarico soprattutto per la seconda parte di stagione e per quello vogliamo ripartire dalle sensazioni positive avute sul finale. Per Questo ...

Napoli - Ancelotti scatenato : “James Rodriguez e Icardi? Vi dico tutto” : “Sarà un Napoli migliore rispetto allo scorso anno, con meno incognite e un gioco già collaudato. Ci dobbiamo comparare con Juventus e Inter. Sarà un Napoli da scudetto? L’ambizione deve essere quella di cercare di vincere e raggiungere gli obiettivi, dobbiamo alzare l’asticella e quindi riuscire a vincere qualcosa”. Sono le importanti dichiarazioni di Carlo Ancelotti dal ritiro degli azzurri a Dimaro. “James ...