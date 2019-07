“Mi sono cambiata l’assorbente e…” Elodie | il dettaglio intimo a casa di Marracash

Sea Watch 3 - parla Carola Rackete : “Mi sono sentita lasciata sola dalla Germania. La politica di Salvini viola i diritti umani” : Critiche a Matteo Salvini, alle sue politiche sulle migrazioni e anche al suo linguaggio. E allo stesso tempo una stilettata alla Germania, perché non ha fatto nulla per aiutare lei e i 40 migranti che erano a bordo della Sea Watch 3. Carola Rackete parla per la prima volta dopo l’arresto non convalidato dal giudice per le indagini preliminari. In un colloquio con lo Spiegel e il Guardian, la comandante della nave della ong al centro ...

Formula 1 – Hamilton e l’onore di essere un pilota : “Mi capita di sentirmi come LeBron o Federer - ma una persona comune non può dire ‘sono come Lewis'”” : Hamilton non dà peso alle critiche: il britannico della Mercedes tra consapevolezze e sfide con piloti giovanissimi I piloti di Formula 1 si godono finalmente una settimana di pausa dopo le due gare consecutive di Francia e Austria. In attesa della sua gara di casa, a Silverstone, Lewis Hamilton è stato protagonista di un evento Vodafone, per la presentazione della rete 5g. A margine dell’evento il pilota Mercedes ha parlato della ...

Pamela Anderson sull’ex fidanzato : “Mi ha schiacciato le mani finché non si sono incrinate” : FQ Magazine Storie Maledette, la mamma di Marco Vannini scrive a Franca Leosini: “Mi ha fatto male sentirmi appellare da lei come ‘Madonna Addolorata’” “Mi ha schiacciato le mani finché non si sono incrinate. Ho detto ai medici che soffrivo di artrite, non potevo confessare di essere stata ferita”, Pamela Anderson torna a ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Olanda 2019 : “Mi si è chiuso l’anteriore e sono caduto. Stavo andando forte” : Valentino Rossi ha concluso il GP d’Olanda 2019 con una caduta, il Dottore è volato nella ghiaia nelle prime battute di gara ed è così finito a terra per la terza volta consecutiva dopo l’errore del Mugello e lo strike generato da Jorge Lorenzo a Barcellona. L‘alfiere della Yamaha stava cercando di rimontare dal 14esimo posto, il suo scatto dalla griglia di partenza era sembrato discreto e stava risalendo per cercare di andare ...

Lorella Cuccarini si è fatta male (FOTO) : “Mi sono schiantata” : Lorella Cuccarini ha avuto un incidente: “Mi sono schiantata al suolo!” Lorella Cuccarini, prossima conduttrice de La vita in diretta, ha condiviso sui social una foto del suo volto tumefatto per via di un incidente che l’ha vista protagonista. Mostrando la foto tramite una Instagram Story, infatti, la Cuccarini ha scritto: “Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo per colpa di una buca.” Per fortuna ...

Lory del Santo - il racconto choc : “Mi sono concessa a un uomo che mi aveva dato uno schiaffo. L’ho fatto per uscirne illesa” : Lory Del Santo ha abituato il pubblico a numerose rivelazioni sulla sua vita privata, questa volta ha scelto di raccontare un tragico aneddoto su una notte vissuta qualche anno fa a Londra: “Ho incontrato l’amico di una mia amica, l’avevo conosciuto la sera precedente, lasciamo perdere, è andata a finire male, è stata una delle cose più drammatiche della mia vita. Gli uomini purtroppo sono molto maiali e un po’ violenti talvolta”, ...

Sea Watch 3 - Matteo Salvini : “Mi sono rotto le palle - non sbarcherà mai” : Matteo Salvini interviene in diretta su Facebook subito dopo la decisione della Sea Watch 3 di entrare nel territorio italiano: "Useremo ogni mezzo legalmente lecito e necessario per fermare questa vergogna - annuncia il ministro dell'Interno - Non darò l’autorizzazione allo sbarco a nessuno, mi sono rotto le palle".Continua a leggere

Beautiful anticipazioni - parla Steffy : “Mi sono venuti i brividi” : Steffy di Beautiful racconta la sua emozione per la vittoria del Daytime Emmy Awards Il successo di Beautiful, la soap statunitense che va in onda in tutto il mondo da più di trent’anni, è inarrestabile. Solo in Italia, più di due milioni e mezzo di telespettatori si sintonizzano tutti i giorni su Canale5 per seguire le vicende dei loro beniamini. Nelle puntate attualmente in onda di Beautiful sta tenendo banco il triangolo composto da ...

Cannabis light - ad Arcore il negozio che vende la ‘Salvinia’. Il titolare : “Ministro - non sono uno spacciatore” : Matteo Beretta ha 27 anni e da dicembre gestisce un negozio di Cannabis light ad Arcore. “Il sogno di una vita – racconta il ragazzo che ha deciso di lasciare un lavoro a tempo indeterminato per fare della propria passione un lavoro – mi sono indebitato fino a quarant’anni per aprire il negozio, ma volevo farlo e ci sono riuscito”. Dopo la sentenza della Cassazione e il proclama del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha ...

Calciomercato Lazio - Luis Alberto ammette : “Mi piacerebbe tornare a Siviglia - ci sono contatti” : Calciomercato Lazio – Luis Alberto si è confidato ad ‘Abc de Sevilla‘, il quotidiano locale della città spagnola, parlando soprattutto di mercato e di un suo possibile addio, nonostante un contratto con i biancocelesti fino al 2022: “Cosa gli dico? Che voglio tornare a giocare a Siviglia? Chiunque mi conosca sa che è così”. “L’affetto della gente mi ha sorpreso, ma devo molto anche alla Lazio per ...

Totti lascia la Roma : “Mi sono dimesso ma non per colpa mia. Non mi hanno dato la possibilità di esprimermi” : La conferenza stampa di Francesco Totti al Coni. L’ex-capitano della Roma ha annunciato le proprie dimissioni da dirigente della squadra giallorossa. “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al CEO della Roma dove scrivo un pò di parole e un pò di frasi per me inimmaginabili: ho dato le mie dimissioni dall’As Roma. Non è stata colpa mia prendere questa decisione. Non so più che dire. Non mi hanno dato la possibilità di ...

De Luca : “Minibot? Una maxi-palla. Chissà se Salvini e i parlamentari della Lega sono disposti a farsi pagare così” : “Per la Ue il governo italiano è da bocciare? Ma no, non diamo retta a questi dell’Europa. Il presidente del Consiglio ha detto che sarà un anno bellissimo. Quindi, atteniamoci a questa previsione ottimistica”. E’ l’esordio ironico dell’intervento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo appuntamento settimanale su Lira Tv. Il politico dem poi cambia registro e lancia il suo allarme: ...

NBA - Kevin Durant conferma su Instagram : “Mi sono rotto il tendine d’Achille”. Si prevedono tempi lunghi di recupero : Si attendevano conferme circa l’infortunio di Kevin Durant, ala dei Golden State Warriors infortunatosi nel corso di gara-5 della sfida per il titolo della NBA contro Toronto. Ebbene, come annunciato da lui stesso attraverso un post su Instagram, il responso è quello che si temeva: rottura del tendine d’Achille della gamba destra. “Voglio aggiornarvi io stesso: mi sono rotto il tendine d’Achile. Mi sono operato, è andato tutto ...

Tria smentisce Salvini e Di Maio : “Minibot non si faranno - sono inutili e illegali” : Lo strumento dei minibot non è "allo studio" del Mef e non verranno utilizzati per pagare i debiti della pubblica amministrazione. Ad assicurarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, contrapponendosi nuovamente a Matteo Salvini e Luigi DI Maio. Per Tria si tratta di uno strumento inutile, che comporterebbe "un aumento del debito pubblico" e che è persino "illegale".Continua a leggere