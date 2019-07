LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 9 luglio Tiro a segno di bronzo! Medaglia

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE13.08A VOLO – Chiara Di Marziantonio è in finale nello skeet. Azzurra allo shoot off per la seconda posizione. 13.03– Di Martino / Varricchio di bronzo nella pistola mista 10 metri! Battuta l’India per 16-12 nella finalina! 13.00 VOLLEY – Altri parziali: Corea del Sud-Cina 25-23 25-19, Ucraina-Cile 21-25 25-22. 12.55 TENNISTAVOLO – 32mi femminili: Veronica Mosconi cede 0-4 alla romena Adina Diaconu, Le Thi Hong Loan cede 0-4 alla cinese Guo Yan, mentre Chiara Colantoni batte 4-1 Undram Munkhbat (Mongolia) e nei 16mi affronterà la tedesca Alena Lemmer. 12.49 –A VOLO – Alessio Levato è 15° dopo la quarta serie di piattelli: 85/100 per l’azzurro. Al momento il sesto posto è 12 piattelli più avanti, la finale è un miraggio. 12.45 ...

