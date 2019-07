Le camicie di Mahmood

vanityfair

(Di martedì 9 luglio 2019) In SacaiIn Stella McCartneyIn Marcelo Burlon County of MilanLediIn BerlutiIn Maison MargielaMaison MargielaIn Yohji YamamotoYohji YamamotoIn MSGMIn VersaceVersace In Davi ParisIn PradaPradaIn MSGMIn MSGMMSGMIn Maison MargielaMaison MargielaIn GivenchyGivenchyNon c’è il benché minimo dubbio: il 2019 è stato, ed è, l’anno di. Solo 5 mesi fa non lo conosceva (quasi) nessuno. Oggi ha stracciato qualsiasi record di download con la sua superhit Soldi e di visualizzazioni su Youtube con lo stesso video. https://www.youtube.com/watch?v=22lISUXgSUw Merito di un passaggio (e di una vittoria) fortunatissimo al Festival di Sanremo. Di una canzone che ti entra dritta in testa per non uscirne più. Di una voce unica nel panorama italiano. E, perché no, di quella che una volta veniva definita «una bella presenza». Che male non fa. Il cantautore – come si è ...

goghbatch : Vorrei rifarmi il guardaroba con camicie stile mahmood - heather_11_ : Mahmood con le camicie dai colori pastello sta da Diooooooo ti prego metti più foto su instagram che mi migliori la giornata bellodezia - Lapessimista2 : Mahmood mi sembra sempre vestito come un venditore ambulante. Diciamoglielo che le camicie a maniche corte non eran… -