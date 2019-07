Il Segreto | puntate al 19 luglio | arriva l' amico cubano di Maria Castaneda

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 19 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019: Alvaro, dopo essere stato brutalmente pestato, si rifugia nell’ospedale da campo, dove trova il sostegno di Elsa. Il medico si rifiuta però di dire alla ragazza per quale motivo è stato picchiato, anche se la supplica di medicare le sue ferite. Antolina è riuscita a sedurre Isaac, ma il falegname, al suo risveglio, continua a pensare ad ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Isaac chiede ad Elsa di sposarlo - lei accetta : Giungono buone notizie per Elsa ed Isaac dalle Anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole in onda dall'8 al 12 luglio. Per un lungo periodo la coppia ha dovuto fare i conti con la crudeltà di Antolina, che ha usato ogni mezzo in suo potere per separarli. Ma lei è uscita di scena, cadendo rovinosamente da un dirupo nel tentativo di trascinare anche il marito. La sua morte renderà possibile la realizzazione del sogno d'amore del ...

Anticipazioni Il Segreto - nuove puntate : Adela rischia di morire : Il Segreto, Anticipazioni 8-12 luglio: Alvaro inganna Elsa Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani che ogni pomeriggio si sintonizzano su Canale5 per seguire le vicende dei loro beniamini. Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settiamana svelano che Adela rischierà di morire. Sarà un duro colpo per Carmelo. Maria ha instaurato un legame speciale con Fernando, Donna Francisca non è contenta. Elsa decide di aiutare ...

Il Segreto - Anticipazioni Puntate Spagnole : Antolina Smascherata da Elsa ed Isaac! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: attraverso un piano ben studiato, Elsa ed Isaac riescono a far confessare alla crudele Antolina i suoi crimini! Anticipazioni Il Segreto: la trappola di Isaac ed Elsa per incastrare Antolina funziona alla grande. Lei, furibonda ed in preda al delirio, sfugge però alla Guardia Civile! Puntate al cardiopalma promettono le Anticipazioni Il Segreto sulle Puntate Spagnole! Elsa ed Isaac metteranno in atto ...

Il Segreto - anticipazioni puntate italiane : Alvaro ed Elsa si baciano : Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano entusiasmanti novità. Nelle prossime puntate, in merito alle quali non è stata svelata la data della messa in onda, Alvaro Fernandez, il nuovo dottore arrivato da poco a Puente Viejo, sarà sempre più vicino ad Elsa Laguna. In seguito Fernandez verrá assalito all'improvviso da alcuni strani tizi. Gli uomini in realtà, saranno mandati da uno strozzino che in passato ha ceduto dei soldi ad ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Isaac assiste alla morte di Antolina : Le prossime puntate spagnole de Il Segreto sanciranno l'uscita di scena di Antolina, la dark lady che con la sua cattiveria e le sue macchinazioni ha causato enormi problemi a Isaac ed Elsa. Prima di arrivare al tragico epilogo, l'ex ancella tenterà di portare a termine la sua vendetta nei confronti della storica rivale, fingendo di essere cambiata. Nessuno crederà alle sue parole, dunque la donna sarà spinta a confessare i suoi crimini. ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 8-12 luglio 2019 : Adela In Fin di Vita! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019: Adela sta morendo! Elsa e Alvaro si innamorano. La delusione di Fernando… Anticipazioni Il Segreto: Adela rischia di morire! Eustaquio e Lamberto seguono Julieta nel bosco con cattive intenzioni! Roberto interferisce tra Fernando e Maria! Elsa plagiata da Alvaro! La soap spagnola ritorna anche questa settimana presentandoci storyline emozionanti e ricche di ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019: Hipolito e Onesimo sono felici nel constatare che la “pozione” per far ritornare la memoria funziona. Julieta e Saul cercano di sfuggire ai colpi di fucili fatti esplodere da Lamberto Molero e i suoi complici; l’arrivo della guardia civile, chiamata da Mauricio e Prudencio, risolve la situazione. Alvaro chiede ad Elsa di restare ancora ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Fernando progetta di distruggere Puente Viejo : Se nelle attuali puntate italiane de Il Segreto Fernando Mesia sta ripulendo la sua immagine dopo avere salvato la vita di Beltran ed Esperanza, molte cose saranno destinate a cambiare nelle trame spagnole. In esse, il figlio di Olmo dimostrerà di essere l'uomo crudele di un tempo e di essere pronto a tutto pur di tenere legata a sé Maria. Per tale motivo, farà in modo che la Castaneda creda di non poter recuperare l'uso delle gambe dopo il ...

Il Segreto - anticipazioni prossime puntate : nasce una nuova coppia : anticipazioni Il Segreto dall’1 al 5 luglio: Saul e Julieta sposi Il Segreto non smette di stupire i telespettatori di Canale5. Arrivi, partenze, nuove coppie, amori al capolinea, intrighi, vendette. Tutto questo accade a Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto dall’1 al 5 luglio svelano che tra Alvaro ed Elsa nascerà un tenero sentimento. Isaac non vuole nemmeno sentirla nominare. Prudencio sta morendo, necessita di una ...

Il Segreto puntate spagnole : Antolina muore cadendo da un precipizio : I telespettatori spagnoli de Il Segreto, in onda su Antena 3 nella penisola iberica, dall'1 al 5 luglio assisteranno a delle vicende che li lasceranno con il fiato sospeso. Infatti sembra proprio che uno dei personaggi più diabolici della telenovela, Antolina Ramos, perderà la vita. Di conseguenza, la tenera coppia formata da Elsa Laguna e Isaac Guerrero potrebbe finalmente coronare il proprio sogno d'amore dopo il decesso della donna che ha ...

Il Segreto : ANTOLINA MUORE? [anticipazioni puntate spagnole] : La perfida ANTOLINA Ramos (Maria Lima) ha i giorni contati nelle puntate spagnole de Il Segreto? Grazie alle anticipazioni rilasciate dalla rivista SuperTele sembrerebbe di sì, ma cerchiamo di capire brevemente che cosa sta succedendo attualmente in terra iberica… Il Segreto, news spagnole: ANTOLINA è stata scoperta ANTOLINA, grazie ad un piano messo in atto da Elsa (Alejandra Meco) e Isaac (Ibrahim Al Shami), è stata totalmente scoperta: la ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Elsa fa confessare ad Antolina i suoi crimini : La lunga trama relativa agli intrighi della terribile Antolina potrebbe giungere al termine nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto. La dark lady, infatti, commetterà un errore fatale, confessando ad Elsa i crimini da lei commessi in passato. La svolta in tal senso arriverà grazie ad un piano ben orchestrato da Isaac e dalla Laguna che non crederanno al cambiamento dell'ex ancella. Quest'ultima farà a ritorno a Puente Viejo dopo un periodo ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Antolina confessa i suoi crimini alla Laguna : La crudeltà di Antolina continuerà ad essere protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto nel corso delle quali la dark lady tornerà a Puente Viejo dopo una prima fuga. Durante la sua assenza, Isaac ed Elsa saranno di nuovo felici insieme anche se saranno costretti a fare i conti con un nuovo dramma. La Laguna scoprirà di avere gravi problemi di cuore e solo un delicato intervento chirurgico potrà evitare che le accada il peggio. alla fine ...