“Il compagno-anestesista l’ha avvelenata durante un esorcismo” | infermiera rischia di

(Di martedì 9 luglio 2019) Il dottor Hossam Metwally, cinquantotto anni, è accusato di aver iniettato qualcosa alla compagna, una exdi trentuno anni, per liberarla dagli "spiriti maligni" nella loro casa di Grimsby, in Inghilterra. La donna, Kelly Wilson, è attualmente ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

