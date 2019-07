Giuseppe Sala | dopo la condanna santo subito

Expo - Giuseppe Sala condannato a sei mesi per falso : Il sindaco di Milano era imputato per falso ideologico e materiale in merito alla retrodatazione di un atto legato agli appalti per la Piastra della Fuera internazionale «Qui ci vuole un nuovo partito». L'intervista esclusiva a Giuseppe Sala"

Sea Watch - Giuseppe Sala : “Situazione complessa. Ma qui si è andati oltre - disdicevole prendersela con 40 persone” : “Questo governo non ha capacità di governare la complessità e allora va su temi semplici creando un nemico”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala questa mattina dal palco milanese della festa per i 25 anni di Emergency (qui la diretta dell’evento) commentando il caso della Sea Watch: “Quando si arriva a questo punto, significa che si è andati veramente oltre perché queste persone rischiano la vita. Trovo disdicevole che ce la si ...

Giuseppe Sala : «Il Pd non basta più : serve un nuovo partito» : Su L'Espresso in edicola da domenica 30 e in anteprima per gli abbonati Espresso + l'intervista esclusiva al sindaco di Milano. Che parla a tutto campo: la ricandidatura a sindaco, il processo per l’Expo, la Lega le elezioni anticipate da evitare. E dice: «Dobbiamo riportare gli astensionisti alle urne e parlare ai delusi del M5S» «Qui ci vuole un nuovo partito». L'intervista esclusiva a Giuseppe Sala" Vincere: la copertina dell'Espresso ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giuseppe Sala : “La dimostrazione che un progetto ben fatto può vincere” : Non lo si era mai visto così il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il primo cittadino meneghino, sempre piuttosto misurato nelle sue esternazioni, oggi si è lasciato andare ma le motivazioni sono ben comprensibili. Losanna ha i tratti del Bel Paese perchè la votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 ha sorriso a Milano-Cortina. Stoccolma è stata sconfitta e, in un certo qual senso, è una rivincita anche calcistica pensando ...

Rom - Giuseppe Sala propone il Daspo : "A Milano tremila nomadi che occupano edifici abusivamente" : Giuseppe Sala propone il Daspo per il rom che occupano gli stessi edifici. Il sindaco potrebbe aver trovato una soluzione alla problematica degli insediamenti abusivi dei nomadi a Milano. "Ne stiamo discutendo anche con il prefetto, Renato Saccone", ha spiegato in occasione della colazione con i cit

Expo - chiesta condanna di 13 mesi per il sindaco di Milano Giuseppe Sala : Il primo cittadino è accusato di falso per una retrodatazione di due verbali relativi alla commissione aggiudicatrice per non dover rifare la gara e mettere a rischio l'inaugurazione di Expo