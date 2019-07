Ecco perché il boss di Hello Games ha smesso di parlare con la stampa specializzata

Che cos’è il WPA3 e perché è importante? Ecco i segreti del nuovo protocollo Wi-Fi : Lo standard Wi-Fi WPA3 è uno degli argomenti più caldi dell’ultimo periodo sia perché è una tecnologia che si sta ampiamente diffondendo in tutto il mondo dopo il debutto circa un anno fa, ma anche perché sono emersi i primi problemi di vulnerabilità. Ed è forse stata forse proprio questa la grande sorpresa, seppur in […] L'articolo Che cos’è il WPA3 e perché è importante? Ecco i segreti del nuovo protocollo Wi-Fi proviene da ...

Caduta Libera - torna Nicolò Scalfi : Ecco perché vedremo ancora il ‘campioncino’ : L’uscita di scena di Nicolò Scalfi ha commosso Gerry Scotti e tutto il pubblico di Caduta Libera. Dopo 3 mesi, 651 mila euro vinti in un totale di ben 88 puntate, in quella andata in onda sabato 6 luglio, il giovane bresciano ha dovuto cedere il testimone a un nuovo campione, Francesco. Il ‘campioncino’ ha così perso la sfida e cade nella botola, non riuscendo a indovinare la parola “coniglietto”. Ma la sua partecipazione è già record perché è ...

MotoGp – L’ammissione di Miller - l’australiano svela : “potevo attaccare Petrucci e Dovi - Ecco perchè non l’ho fatto” : Jack Miller e la ‘ragionata’ decisione nella gara di ieri al Sachsenring: l’ammissione dell’australiano E’ andato in scena ieri il Gp di Germania, ultimo appuntamento prima della pausa estiva: al Sachsenring Marquez ha trionfato per la decima volta , confermando il suo speciale rapporto con la pista tedesca e lasciandosi alle spalle Vinales e Crutchlow. Fuori dal podio le Ducati, con Petrucci, Dovizioso e ...

Ecco perché gli uomini non trovano quello che cercano : Inutile arrabbiarsi se chi vi circonda di sesso maschile non trova mai le cose che cerca. Infatti, anche se spesso sembra lo facciano apposta, è tutta una questione di natura. I due sessi infatti hanno una diversa visione perifierica, ossia quello che permette di percepire forme e colori, ma anche i movimenti degli oggetti che non sono davanti ai nostri occhi. La donna riesce a vedere con una buona precisione fino a 45° dal centro del proprio ...

Sono molte le persone che fanno affidamento all'oroscopo per avere un'anteprima su una persona, per poi avere una conferma o una smentita dalla realtà. Chi è appassionato di oroscopo conoscerà la…

Il Segreto - anticipazioni : SAUL - Ecco chi vuole uccidere e perché : Eustaquio (Carlos Manuel Diaz) e Lamberto (Alvar Gordejuela) non saranno gli unici Molero con cui dovranno familiarizzare i telespettatori italiani de Il Segreto: molto presto arriverà a Puente Viejo anche Pedro (Kiko Rossi), il figlio minore dello stesso Eustaquio. La comparsa del ragazzo porterà scompiglio nella sfortunata cittadina… Il Segreto, news: Don Berengario e Carmelo uccidono Eustaquio e Lamberto Le anticipazioni indicano che Lamberto ...

Bussetti annuncia la ‘scuola regionale’ : ‘Ecco perché convinceremo tutti’ : ‘La scuola regionale si farà’, lo ha assicurato il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in una lunga intervista pubblicata sul numero odierno (domenica 7 luglio) de ‘Il Corriere del Veneto’. Per domani, è previsto il vertice di Governo per chiudere sull’autonomia e il numero uno del dicastero di Viale Trastevere sottolinea e precisa: ‘Non è vero che sono stato cassato su tutta la linea dai ministri ...

Giornata mondiale del bacio - 6 luglio/ Esperto : 'Stimola l'eccitazione - Ecco perchè' : Giornata mondiale del bacio, 6 luglio: oggi si celebra in tutto il mondo quel gesto intimo e romantico che fa molto bene alla salute

Ecco perché Lampedusa e non Malta : le 4 bugie di Matteo Salvini su Alex e il soccorso ai migranti : Mediterranea chiarisce i punti controversi del blocco imposto al veliero che giovedì scorso ha salvato 54 profughi provenienti dalla Libia su un gommone in acque italiane

Ecco perché l’Eurozona assomiglia più al Giappone che agli Stati Uniti : l’Eurozona rischia la “Giapponesizzazione”? Beh, a dire il vero questo scenario - più volte profetizzato e temuto dagli economisti negli ultimi anni - può dirsi ormai agganciato. Tanto che...

MotoGp – Dovizioso rimane fiducioso dopo le Fp2 al Sachsenring - la rivelazione di Andrea : “Ecco perchè non ho forzato” : Il Ducati Team conclude le prove libere del venerdì al Sachsenring con Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso rispettivamente in ottava e nona posizione, le sensazioni del forlivese Giornata di prove libere oggi al Sachsenring: al termine delle prime due sessioni Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso hanno siglato rispettivamente l’ottavo ed il nono tempo. Entrambi hanno lavorato sul passo in vista della gara di domenica con un’attenzione ...

Giorgia Meloni smaschera le Ong : "Ecco perché vengono in Italia. Chi sono davvero i migranti a bordo" : "Basta con questi bugiardi delle Ong e basta con chi sostiene le loro menzogne". Giorgia Meloni, su Facebook, smantella uno dei capisaldi della linea difensive delle ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. L'unico porto sicuro è Lampedusa, visto che né Tripoli né Tunisi vengono considerati t

Ambra e Max Allegri non si sposano più! Ecco perché : Nozze rimandate per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: i due, che avrebbero dovuto sposarsi quest’estate, hanno deciso di rimandare il matrimonio, come si legge sul numero della rivista “Spy” in edicola il 5 luglio. Qualche mese fa era stato il settimanale Chi a diffondere la voce che l’attrice e “il Conte Max” si sarebbero sposati addirittura entro la fine di giugno 2019.\\ L’ex allenatore della Juventus ha deciso di prendere un anno ...

Phoebe Waller-Bridge rivela : “Dobbiamo ringraziare Andrew Scott per il finale di Fleabag”. Ecco perché ha ragione : Ancor più che il 2016, il 2019 è stato e continua a essere l'anno di Fleabag. La seconda stagione della dramedy firmata Phoebe Waller-Bridge è uscita dal giro elitario delle produzioni made in Britain – quelle divertenti ma un tantino estreme – per diventare un fenomeno globale. Le lodi sperticate all'irresistibile mix di dark humour, riflessioni argute sulle dinamiche relazionali e osservazioni taglienti sulla condizione umana si sono ...