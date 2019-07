Doping | maxioperazione in tutta Europa Scoperti nove laboratori clandestini | in Italia

repubblica

(Di martedì 9 luglio 2019) Carabinieri del Nas ed Europol hanno sequestrato sostanze per quasi 4 milioni di euro, arrestate 234 persone, oltre 1000 indagati

