Alberto Urso beccato con ‘lei’ ex Amici E no | non è Tish | la foto del bacio

(Di martedì 9 luglio 2019) Da quando ha trionfato ad “18”sta in giro per l’Italia. Ma il tenore dagli occhi di ghiaccio, adulato dalle ragazzine, anche se giovanissimo (ha 22 anni, ndr) è rimasto con i piedi per terra. È protetto da persone che credono in lui ma soprattutto gli vogliono bene. Ha trionfato dimostrando che la musica lirica può superare certi confini e arrivare ai giovani, ma è stata la sua versatilità – rappando sulle note di Fabri Fibra e duettando con Arisa – a renderlo unico. Dopo il talent il tenore non si è mai fermato, l’album d’esordio “Solo” ha scalato le classifiche, il nuovo singolo “Ti lascio andare” vola e tra settembre e ottobre sarà impegnato in sei live nei teatri, con l’orchestra dal vivo: “Ho solo una regola: continuare a studiare e rimanere sempre me stesso”, racconta a Tgcom24. ...

