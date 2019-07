Un tumore letale gli porta via la moglie | lui non resiste al dolore | carabiniere si

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) La, dopo una lunga sofferenza, è morta a causa di unincurabile. Lui non ha retto ae dopo qualche mese si è tolto la vita utilizzando la propria pistola d’ordinanza. L’appuntato scelto dei carabinieri Nicola Galardini, non sopva l’idea di dover vivere la propria vita senza la compagna di una vita. L’uomo, 49 anni, ha deciso così di farla finita con quella vita che lo aveva messo alla prova, e si è sparato un colpo alla testa nel bagno della caserma, qualche giorno fa. Galardini prestava servizio presso il Nucleo di Polizia del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito Italiano, nella caserma Gonzaga di Foligno. Il militare si era recato in caserma in orario insolito, mentre si trovava in licenza, adducendo come scusa il fatto di dover prendere degli oggetti lasciati in ufficio. Il suo corpo è stato ritrovato poco ...