Napoli | Balotelli denunciato per istigazione a delinquere e gioco d’azzardo dopo la

(Di lunedì 8 luglio 2019) Aveva sfidato l’amico Catello Buonocore a lanciarsi nel mare diin sella a uno scooter in cambio di duemila euro: ora il calciatore Marioè statopered esercizio did’azzardo per la scommessa. Buonocore aveva subito accettato la sfida e si era buttato in mare sulla sua Vespa: “Tanto valeva soltanto 600 euro”, aveva poi detto., la scommessa di: “2mila euro se ti butti in mare con il motorino”. E lo scooter finisce in acqua La Vespa è stata poi recuperata, ma non è più ripartita. Quanto accaduto è stato pubblicato, anche dallo stesso, in un video sui social che ha raggiunto migliaia di condivisioni – con una serie di polemiche e critiche – in poche ore.la pubblicazione ...

