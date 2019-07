Milano | sciopero Atm giovedì 11 luglio | possibili disagi

Giovedì 11 luglio ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici a Milano : Durerà dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio: ma negli ultimi anni l'adesione a questi scioperi è stata molto bassa

Rider - al via lo sciopero a Milano : venerdì sera niente consegne di cibo a domicilio : niente cibo a domicilio venerdì sera a Milano. Le biciclette e gli scooter dei Rider restano fermi dalle 17.30 alle 21.30 per lo sciopero indetto da Deliverance Milano che ha invitato altre città italiana a partecipare e ha invitato tutti i fattorini alla manifestazione di protesta in piazza 25 aprile. Le loro richieste sono un salario minimo garantito, l’indennità di cassa per i contanti, una maggiorazione del 30% in caso di maltempo e ...

Sciopero dei metalmeccanici - cortei a Milano - Firenze e Napoli. Bentivogli : «Governo fa come Schettino» : Sciopero di otto ore,oggi, dei metalmeccanici e tre manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli, promosse da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, per chiedere al governo e alle imprese di...

Milano : terminato sciopero Atm - ripresa circolazione tram e metro : Milano, 13 giu. (AdnKronos) - E' durato quattro ore lo sciopero dei dipendenti dell'Atm, l'azienda dei trasporti pubblici di Milano. Lo sciopero, iniziato alle 8.45 e terminato alle 12.45, ha interessato la circolazione sulle linee metropolitane M2, M3 e M5, mentre è proseguita sulla linea M1. Nel c

Sciopero Atm a Milano - si fermano M2 - M3 e M5 - attiva solo la metro rossa : caos e disagi in città - traffico in tilt : È iniziato alle 8.45 a Milano lo Sciopero dei trasporti indetto dalle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti che proseguirà fino alle 12.45. La circolazione è completamente sospesa sulle line M2, M3 e M5 ed è attiva quindi solo sulla linea rossa M1, come riferisce Atm in un tweet. Non solo, nell’hinterland le linee Net sono a rischio blocco dalle 9 alle ore 11.50 mentre i mezzi di Agi “potranno subire ritardi e ...

Lavoro - sciopero dei metalmeccanici il 14 giugno : “Si contrastino delocalizzazioni”. Manifestazioni a Milano - Napoli e Firenze : I metalmeccanici incrociano le braccia per 8 ore il 14 giugno per chiedere al governo di rimettere Lavoro e investimenti al centro dell’agenda, oltre a misure per combattere le delocalizzazioni e il sostegno all’occupazione. E un primo segnale in vista del rinnovo del contratto nazionale in scadenza a fine anno. Lo sciopero nazionale è stato indetto da Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl per il prossimo venerdì e prevede tre Manifestazioni in ...

Sciopero 3 giugno 2019 : Roma - Milano e Napoli. Orari treni garantiti : Sciopero 3 giugno 2019: Roma, Milano e Napoli. Orari treni garantiti Lunedì 3 giugno 2019, previsto uno Sciopero dei lavoratori della Rfi, la Rete Ferroviaria Italiana (società di Ferrovie dello Stato). Ad indire la mobilitazione i sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil e altre sigle come Ugl e Orsa: durerà dalle 10 alle 18. Dovrebbero subire rallentamenti, ritardi e cancellazioni i treni da e per Napoli, disagi anche sulla Linea ...