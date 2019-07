Lidl mette al bando le stoviglie monouso | via 2mila tonnellate di plastica dagli scaffali

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019)Italia, catena di supermercati con oltre 630 supermercati sul territorio nazionale,alledisostituendole con alternative “green” biodegradabili e compostabili. Un’azione concreta e dal grande impatto ambientale: l’Insegna calcola così di togliere dal mercato circa 450 milioni di unità tra piatti, bicchieri e posate inche corrispondono a quasi 2.000annue. Con questa scelta radicale, che coinvolge l’intera rete vendita,si pone in prima fila nella lotta allain Italia, anticipando di due anni il recepimento della direttiva Europea sul tema. Una scelta che si inserisce nel più ampio impegno preso dalo scorso anno che si pone l’obiettivo di ridurre il consumo didi almeno il 20% entro il 2025. I nuovi prodotti in fibra vegetale compostabile hanno un packaging interamente riciclabile e ...

