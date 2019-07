La notte in cui a Chernobyl persero il controllo del reattore n 4

La notte è uno spazio libero e illuminato in cui io non voglio entrare : La notte è uno spazio libero. Anche se la notte a volte qualcuno arriva in camera e grida: mamma, dormi?, e poi dice: no niente, volevo solo controllare, ciao. La notte a casa nostra è disseminata di luci nel caso in cui qualcuno abbia bisogno di venire a chiedermi urlando se sto dormendo, luci in c