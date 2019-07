Katia e Vittorio | Vanessa annulla la fidanzata | Temptation Island 2019

ilnotiziangolo

(Di lunedì 8 luglio 2019)formano una delle coppie che ci stanno dando più soddisfazioni a. La fotonicainfatti è scatenatissima e sembra non accusare l’assenza del ragazzo. Entusiasmo che tra l’altro viene alimentato dall’assenza di video sul fidanzato: le cose però stanno per cambiare. Scopriamo infatti chepotrebbe aver trovato compagnia grazie a. La single è audace, non si frena in coccole e scherzi.cambia quindi atteggiamento: non si sarebbe mai aspettata di vedere il suo fidanzato così libertino.saranno i prossimi a saltare?, lei “spacco tutto” Siamo ormai giunti alla terza puntata die sappiamo che molte teste dovranno ancora saltare. Non si tratta magari di Nunzia e Arcangelo, i primi ad abbandonare il programma, ma ...

MarioManca : Diciamo pure che Katia ha fatto di tutto per far sì che Vittorio rispondesse in questo modo. Cioè, le provocazioni… - CdGherardesca : Vittorio non é all’altezza di Katia. Mia modesta opinione. #TemptationIsland - BeatriceRugger6 : RT @justhequeenvics: katia: si però vittorio si deve svegliare vittorio: *si sveglia* katia: #TemptationIsland -