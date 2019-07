Il Papa dice Messa per migranti e soccorritori | Per Dio nessuno è straniero

Uccide il papà con dieci coltellate : "Mi diceva sempre : trovati un lavoro" : Omicidio a Legnano: la vittima è Michele Campanella, ex finanziere in pensione. Il figlio è stato arrestato e ha raccontato...

Il Papa dice messa per i migranti nell'anniversario di Lampedusa : Giuseppe Aloisi Papa Francesco, in funzione della sesta ricorrenza della sua visita sull'isola di Lampedusa, celebrerà una messa alla presenza di 250 persone, tra rifugiati, migranti e soggetti che operano all'interno del settore dell'accoglienza Sono già trascorsi sei anni da quando Papa Francesco si è recato in visita sull'isola di Lampedusa, ma in Vaticano è ancora saldo il ricordo di quel viaggio tutto centrato sulla necessità ...

San Pietro e Paolo.Papa benedice pallio : 11.48 Papa Francesco nella solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, che si festeggiano oggi, benedice in piazza San Pietro,il pallio alla presenza dei nuovi arcivescovi metropoliti. "Chiediamoci: 'Io rinnovo ogni giorno l'incontro con Gesù?", ha detto nell'omelia della messa. "Magari siamo dei curiosi di Gesù, ci interessiamo di cose di Chiesa o di notizie religiose.Apriamo siti e giornali e parliamo di cose sacre". "A Gesù ciò non ...

Il Papa benedice la torcia dei saperi : le Universiadi di Napoli in Vaticano : La torcia dell'Universiade Napoli 2019, simbolo di pace, unione e fratellanza, è stata benedetta da Papa Francesco al termine dell'udienza generale in Vaticano, alla presenza...

Rocca di Papa - esplosione nel palazzo del Comune : feriti tre bambini - uno in codice rosso. : esplosione nel palazzo del Comune a Rocca di Papa, vicino a Roma. Tra i nove feriti ci sono il sindaco Emanuele Crestini, con gravi ustioni, e tre bambini che si trovavano nella scuola adiacente, uno...

Rocca di Papa - esplosione in Comune : quattro feriti - un bambino in codice rosso : È di quattro feriti, di cui almeno uno in codice rosso, il primo bilancio dell'esplosione che poco dopo le 11 e 40 ha distrutto la facciata del Comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. Coinvolti anche due bambini, uno è stato portato all'ospedale Bambin Gesù in codice rosso. Le altre tre persone

Chi ha fischiato il Papa ha sbagliato - dice Salvini : "Chi ha fischiato Papa Francesco in piazza ha sbagliato. Io vado in Europa a difendere i valori e le radici giudaico-cristiane". Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Otto e mezzo in onda su La7, a proposito dei fischi indirizzati al Pontefice nel corso del comizio leghista di sabato scorso a Milano.

Max Biaggi dice addio a papà Pietro : il dolce messaggio di Eleonora Pedron : Eleonora Pedron al fianco dell’ex compagno nel giorno della scomparsa del padre di Max Biaggi: il messaggio social dell’ex velina Si è spento ieri, all’età di 77 anni, il padre di Max Biaggi: l’ex centauro romano è stato costretto a lasciare il paddock di Le Mans per correre a dare l’ultimo saluto a Sor Pietro, amatissimo nel mondo delle due ruote. Una scomparsa che lascia un grande vuoto ed un grandissimo ...

Lo dice il papà ... Se Ignazio Moser stesse a casa a lavorare sarebbe meglio : Francesco Moser non riesce ad accettare che il figlio Ignazio abbia intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo e tuona, ancora una volta, contro il fidanzato di Cecilia Rodriguez. “Se stesse a casa a lavorare sarebbe meglio – ha tuonato nell’intevista rilasciata a L’Adige - . Non so quanto può durare la vita che sta facendo: deve tornare a fare i mestieri che servono qui a casa” ...

"Sono pronto ad ogni conseguenza - sono consapevole di tutto" - dice l'elemosiniere del Papa : Articolo aggiornato alle ore 22,00 del 12 maggio 2019. l'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, ha tolto i sigilli al contatore della luce di un palazzo occupato da 450 persone in Via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Il porporato si è calato nella centralina elettrica per ripristinare l'erogazione della corrente elettrica che era stata staccata per morosità. "sono pronto ad ogni conseguenza, sono consapevole di ...

Svolta nel Vaticano : Papa Francesco dice sì ai pellegrinaggi a Medjugorje : Il portavoce Vaticano Alessandro Gisotti ha spiegato che papa Francesco ha disposto che sia possibile organizzare i pellegrinaggi a Medjugorje “sempre avendo cura di evitare che questi pellegrinaggi siano interpretati come una autenticazione dei noti avvenimenti, che richiedono ancora un esame da parte della Chiesa”.Continua a leggere