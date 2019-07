Gli ha salvato la vita in mare! Filippo Magnini eroe davanti a Giorgia Palmas

(Di lunedì 8 luglio 2019) Gli eroi non vanno mai in vacanza. Oppure, se ci vanno, non smettono di esserlo. Lo deve saper bene, l’ex nuotatore che in questi giorni si sta godendo un po’ di meritato riposo in villeggiatura in Sardegna. Con lui la bellissima compagna,. Che ha assistito al salvataggio compiuto dal bel. È successo tutto nella giornata di ieri, lunedì 7 luglio, con la notizia che ha invaso i social network ed è stata addirittura battuta dall’agenzia di informazione Ansa.La coppia si trovava a Cala Sinzias, località balneare situata tra Costa Rei e Villasimius, in provincia di Cagliari, quando hanno visto in acqua qualcosa che non andava. Un uomo infatti si era tuffato in mare per recuperare un gioco gonfiabile. Il vento però ha spinto l’oggetto sempre più a largo, l’uomo, probabilmente non un eccellente nuotatore, era in seria difficoltà. Cosìha deciso di intervenire. Riuscendo ad anticipare sul tempo anche i soccorsi dei bagnini, che stavano salendo sul gommone di salvataggio.è originario di Pesaro ed ha 37 anni. Nel suo palmares di medaglie c’è un bronzo ai Giochi Olimpici, 2 ori e 1 argento ai mondiali di nuoto, addirittura 9 medaglie d’oro agli Europei (insieme ad altri 5 argento e 4 bronzi) e tantissimi successi ai Giochi del Mediterraneo e ai Campionati Italiani. È stato un gioco da ragazzi, per lui, entrare in acqua e salvare l’uomo. “Era in grande difficoltà un certo punto si è spaventato, si è bloccato e ha bevuto un po’ d’acqua”, ha raccontatodopo il salvataggio.