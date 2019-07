Gazzetta | l’Atletico offre 45 milioni per James Rodriguez

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Forse sembrava troppo facile il modo disinvolto con cui De Laurentiis stava affrontando il mercato del Napoli. L’aver portato a casa quasi subito Manolas e avere un accordo conda mesi era segno che qualcosa stava cambiando, che il club voleva fare la differenza e sfida la Juve. Ma mentre fino a ieri l’affareera praticamente in dirittura d’arrivo, con pochi dettagli che mancavano all’appello, oggi c’è un coro che si leva per l’Atletico. Come conferma ladello Sport il club madrileno avrebbe offerto 45al real per il colombiano. Un’offerta che il presidente del Napoli non ha voluto raggiungere, considerandola eccessiva. Ancelotti è sereno, secondo la, perché confida nella volontà dell’attaccante che gli ha promesso di tornare da lui, ma trattativa si complica, anche perché l’Atletico ...

Gio_Delfi : @TolliVincenzo La trattativa atletico-real la riporta anche gazzetta dello sport. Qualcosa di vero c'è. Può essere… - marcusen64 : @fontafrancesco1 @Gazzetta_it @SerieA @LaLiga Peccato che l'Atletico è su Icardi...basta giocare a ciapa no'...poi… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Griezmann-#Atletico, è guerra. L’avvocato dell’attaccante: 'Non andrà in ritiro' -