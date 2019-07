Estate | esperto | “Relax e vacanze non fanno rima con fertilità”

meteoweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Se l’è bollente e le notti stellate accendono il romanticismo, al contrario di quanto si creda questa stagione non è la migliore per gli aspiranti genitori. Insomma, non si è più fertili e non si concepisce di più. “In tutta Europa da almeno vent’anni si registra un aumento delle nascite nei mesi estivi, luglio, agosto e, in particolare, settembre. Dal 2015 al 2019 settembre segna un boom in questo senso, ciò significa che il concepimento maggiore è intorno a Natale, nei mesi freddi“. Lo spiega Claudio Giorlandino, ginecologo, direttore generale dell’Italian College of Fetal Maternal Medicine. ‘Partire in due e tornare in tre’ dunque non è altro che un luogo comune. E le ragioni sono molteplici. “Il numero di concepimenti nei mesi estivi è legato a situazioni come quelle di coppie giovani che, magari dopo un matrimonio o in un ...

simoncrane1624 : RT @MoscatoScanzoPF: #ombrarossa PUNTATA 4: il nome è nato una sera d’estate durante una cena...Francesca propone LUNA ROSSA. Stefano, espe… - radiokisskiss : 'I dati sono evidenti: in #estate meno personale in tutti i settori!' ?? Colpa del reddito di cittadinanza o manca… -