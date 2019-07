Cremonese | nuovo accordo di sponsorizzazione con Acerbis

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019)e U.S.annunciano ilditecnica. Per le prossime cinque stagioni sportive, l’azienda bergamasca vestirà le squadre grigiorosse.sarà il fornitore tecnico ufficiale di tutte le divise da gioco e di allenamento e del materiale di rappresentanza dalla Prima squadra al settore giovanile.hanno già proficuamente collaborato nel recente passato, con l’di partnership in essere dalla stagione 2010/11 alla stagione 2015/16. Per la società grigiorossa,, brand di livello internazionale conosciuto per la qualità e l’innovazione dei prodotti, è il partner ideale per continuare nel percorso di crescita.presenteranno le divise ufficiali della stagione 2019/20 nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 12 luglio, alle ore 11.30 presso il Centro Sportivo “Giovanni ...

