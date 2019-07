Che cosa hanno in comune Victoria Beckham e Kate Middleton?

L’accorato consiglio di Federico Zampaglione ai genitori dei rapper gasati : “Spiegate loro Che la musica è una cosa seria” : Tempo d'estate, tempo di musica ma anche del consiglio di Federico Zampaglione ai genitori dei rapper. Il leader dei Tiromancino, che è solito guardarsi intorno, ha deciso di esprimersi sulla sua pagina Facebook ufficiale, nella quale ha spiegato i motivi per i quali i genitori delle nuove leve del rap e della trap dovrebbero intervenire per spiegare ai loro figli che, quello nella musica, è un lavoro da prendere seriamente. Ciò che ...

Sotterfugi e dispetti - Maxi Lopez ‘smasChera’ Wanda Nara : “ecco cosa fa per non farmi vedere i miei figli” : L’argentino è tornato a parlare del suo complicato rapporto con Wanda Nara, facendo alcune clamorose dichiarazioni L’avventura al Vasco da Gama è ormai giunta al capolinea, l’intenzione di Maxi Lopez è quella di tornare in Italia per vivere un’altra esperienza in Serie A. Spada/LaPresse L’obiettivo è anche quello di avvicinarsi un po’ ai propri figli, con i quali è stato finora complicato passare del ...

La felicità è anChe questione di microbi (e di cosa gli diamo da mangiare) : Eliana Liotta, Prove di felicitàEliana Liotta, Prove di felicitàEliana Liotta, Prove di felicitàUn instante, un momento, un giorno: quando arriva arriva, è la bellezza effimera della felicità. Dura un attimo ma è anche vero che la felicità può essere aiutata, promossa, amplificata, tanto da diventare una scelta, che si fa un passo dopo l’altro. A ricordarcelo, ispirandoci, ora arriva Prove di felicità (La Nave di Teseo), il nuovo libro ...

Sherlock - le 10 bombe sotto Pompei. Ecco Che cosa trovate nelle 6 pagine di inchiesta sul Fatto Quotidiano in edicola : cosa minaccia Pompei? Nel sottosuolo del sito archeologico tra i più famosi al mondo si nasconde un pericolo di devastante potenza. Un rischio che gli esperti conoscono, ma che non è facile disinnescare: almeno 10 ordigni inesplosi, tutti localizzati nell’area del Parco archeologico ancora da scavare (le “Regiones” I-III-IV-V-IX). In edicola Le 10 bombe di Pompei Il 24 ...

VIDEO MotoGP - Marc Marquez : “Non male arrivare a dieci pole - ma la cosa Che conta di più è l’ottimo passo” : L’uomo del Sachsenring non delude neanche quest’anno e per Marc Marquez è arrivata oggi la decima pole position sulla storica pista della Sassonia, e domani tutti i riflettori saranno puntati su di lui che può arrivare ad altrettante vittorie, tutte consecutive. L’iberico ha dominato queste qualifiche, confidando alla stampa di aver anche rallentato nel T4 del suo ultimo giro per evitare ogni rischio di commettere errori, ...

Tour de France - Nibali : ‘Ho paura Che manchi qualcosa nell'ultima settimana’ : A Bruxelles è ormai tutto pronto per il via del Tour de France, la più prestigiosa corsa a tappe del ciclismo che inizia domani, sabato 6 luglio, con una frazione destinata ai velocisti. Il giorno di vigilia della partenza è quello dell'attesa che sta per essere sciolta dalle prime pedalate, quello delle speranze, dei sogni e dei dubbi, anche per un campione tra i più esperti e vincenti del gruppo, Vincenzo Nibali. Il capitano del Team Bahrain ...

Paul McCartney : “Quando ho perso Linda ho pianto per un anno intero. Quando perdi la donna Che ami è l’unica cosa da fare” : Piangere per molto tempo Quando si perde la persona che si ama. Sarà capitato a molte persone e tra queste c’è anche Paul McCartney: “Penso di aver pianto per circa un anno intero, a intermittenza, dopo la morte di Linda – ha detto l’ex Beatle alla Bbc – . Quando perdi una persona che ami, ti aspetti di vederla entrare nella stanza, perché sei così abituato a lei… Ho pianto davvero tanto ed era quasi ...

Morte Florijana Ismaili - il doloroso saluto social della fidanzata : “ho il cuore lacerato - ecco cosa mi manCherà di te” : La fidanzata della giocatrice annegata nel Lago di Como le ha dedicato un post commovente sui social La notizia della Morte di Florijana Ismaili ha sconvolto il mondo del calcio, la giocatrice dello Young Boys è annegata sabato nel Lago di Como, anche se il suo corpo è stato rinvenuto solo martedì. Nella giornata di oggi sono attesi i risultati dell’autopsia, che dovranno accertare le cause del decesso, si parla di un probabile shock ...

Caldo - cosa mangiare per combattere la stanChezza estiva ed evitare l’effetto “Natsubate” : CaldNon saltare i pastiSì a due spuntini al giornoMangia ogni tre ore Bevi tanta acquaStai alla larga dai peccati di golaIl Caldo torrido vi rende privi di energia, nervosi e stanchi più del solito? Le temperature elevate possono dare origine a una particolare forma di malessere chiamata “Natsubate”, letteralmente “esaurimento estivo”, su cui ha indagato un gruppo di studiosi giapponesi. Si tratta di una condizione fisica di costante spossatezza ...

Recesso contratto 2019 : come si esercita e Che cos’è. Ecco cosa sapere : Recesso contratto 2019: come si esercita e che cos’è. Ecco cosa sapere Nei documenti contrattuali e nelle trattative che portano ad un accordo contrattuali tra le parti, molto spesso si parla anche del cosiddetto diritto di Recesso del contratto. Cerchiamo, di seguito, di fare luce sulla natura di questo diritto e sulle modalità per farlo valere. Se ti interessa saperne di più sul diritto di ripensamento compro oro e restituzione ...

Bitter Sweet - Ferit scopre Che Nazli ha mentito su Asuman : ecco cosa succede : Anticipazioni Bitter Sweet: il tradimento di Asuman e il comportamento di Nazli Facciamo subito un breve riassunto perché il momento è cruciale. A Bitter Sweet le vicende si sono messe in moto sin da subito partendo dall’affido di Bulut alla zia Demet e al suo compagno Hakan; quest’affido ha permesso ai due perfidi antagonisti della […] L'articolo Bitter Sweet, Ferit scopre che Nazli ha mentito su Asuman: ecco cosa succede ...

Sono arrivate novità fresche in Gboard con la versione 8.4 : ecco Che cosa c’è di nuovo : Gboard consente di inviare GIF, emoji, adesivi e piccole schede di ricerca Google per un rapido riferimento durante la chat. Tutte queste possibilità offerte dalla tastiera di Google la rendono in alcuni casi sovraffollata, pertanto Big G sta testando un selettore per i media più alto nella nuova versione 8.4 di Gboard. L'articolo Sono arrivate novità fresche in Gboard con la versione 8.4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da ...

Che cosa c’è dietro il cambio di schema nel Pd sulla Libia e le motovodette : Roma. Il Pd, ripetono i suoi parlamentari, “ritrova l’unità” sulle missioni internazionali in Libia. Ieri, dopo giorni e giorni di discussione, deputati e senatori hanno raggiunto un accordo e hanno scelto – con un documento approvato all’unanimità – di non votare per il rinnovo del sostegno alla mi

Che cosa non torna nello "speronamento" della Sea Watch. Parla De Falco : A margine della conferenza organizzata dai rappresentanti delle ong nella sala stampa estera a Roma dopo la scarcerazione di Carola Rackete, il comandante Gregorio De Falco – senatore del gruppo misto – fa il punto sulla questione del supposto speronamento di un’imbarcazione della Guardia di Finanza