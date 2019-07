Berlusconi al Parlamento europeo | la passeggiata solitaria tra i banchi e l’ironia in

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Coi suoi quasi 83 anni è il più anziano tra i 748 eurodeputati. Silvio, nel giorno dell’insediamento a Strasburgo della IX Legislatura, ha debuttato nel. Un video, che ha fatto il giro della Rete, lo vede passeggiare con le mani dietro la schiena tra idell’emiciclo. E i commenti, ironici, non si sono fatti attendere: “Quando non conosci nessuno”, “quando sei all’estero e trovi un cantiere”, “ft European Parliament”. Elezioni Grecia, il conservatore Mitsotakis giura da premier: “Rialziamo la testa”. Tassi sui titoli di Stato ai minimi storici L'articoloal, latra ie l’ironia in Rete: “Come in un cantiere” proviene da Il Fatto ...

forza_italia : Oggi è una bella giornata per la #democrazia, per l’Italia e per l’Europa. Silvio @Berlusconi torna in Parlamento… - berlusconi : Prima seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Sono onorato di rappresentare il mio Paese. - forza_italia : Silvio @Berlusconi è stato accolto da un applauso oggi alla riunione del gruppo dei Popolari al Parlamento Europeo.… -